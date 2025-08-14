El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel en la que que están los asesinos de Fernando Báez Sosa

El abogado ya habría presentado un recurso ante la Justicia donde aseguraría que el condenado fue padre hace dos meses, según el documento al que accedió Infobae.

“No solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”, dice Sicilia en el documento, según el mencionado medio.

En ese sentido, anuncia: “Sobre la situación particular de Claudio Raúl Contardi, podemos decir que es padre de tres hijos y una recién nacida el día 19 de julio de 2025″.

“Asimismo, su pareja y madre de su hija está pasando por una fuerte depresión y no puede sostener a su hija que es una recién nacida que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres. Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida”.

“Pido que los magistrados en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes”, solicitó el abogado Sicilia.

En cuando al pedido de prisión domiciliaria, el abogado sostuvo que Contardi “nunca representó ni representará una amenaza para la denunciante ni para sus cercanos” y que “los dichos ante medios de comunicación carentes de respaldo, no pueden ser tomadas en cuenta”.

“En segundo término, ¿de qué manera lógica pueden ponderarse riesgos procesales en contra de quien se mantuvo a derecho, pudiendo haber utilizado un mecanismo de elusión?", argumentó.