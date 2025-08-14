El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel en la que que están los asesinos de Fernando Báez Sosa
El exmarido de Julieta Prandi compartirá la prisión con los condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Además, su nuevo abogado habría pedido la domiciliaria.
El empresario Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra la modelo Julieta Prandi, fue trasladado este jueves por la mañana a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, misma cárcel donde cumplen su condena los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.
El traslado se concertó en horas de la mañana, luego de que Contardi estuviera alojado en la DDI de Zárate-Campana esperando el cupo en alguna alcaidía. Luego, fue derivado a la Comisaría N°5 de la localidad de Matheu, partido bonaerense de Escobar, destinada a agresores sexuales, y finalmente a Melchor Romero.
De esta forma, el exmarido de Prandi compartirá el pabellón con los ocho rugbiers que fueron condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020.
Cinco de ellos recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24). A los tres restantes - Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25) - les dieron 15 años de cárcel por ser “partícipes secundarios”.
Aseguran que Claudio Contardi fue padre hace dos meses y piden la prisión domiciliaria
Minutos después de conocerse la condena, Claudio Nitzcaner anunció que abandonaba la defensa del empresario: "No seguiré siendo el abogado de Contardi", lanzó sorpresivamente ante la prensa. Horas después se presentó a su nuevo defensor, Fernando Sicilia.
El abogado ya habría presentado un recurso ante la Justicia donde aseguraría que el condenado fue padre hace dos meses, según el documento al que accedió Infobae.
“No solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”, dice Sicilia en el documento, según el mencionado medio.
En ese sentido, anuncia: “Sobre la situación particular de Claudio Raúl Contardi, podemos decir que es padre de tres hijos y una recién nacida el día 19 de julio de 2025″.
“Asimismo, su pareja y madre de su hija está pasando por una fuerte depresión y no puede sostener a su hija que es una recién nacida que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres. Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida”.
“Pido que los magistrados en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes”, solicitó el abogado Sicilia.
En cuando al pedido de prisión domiciliaria, el abogado sostuvo que Contardi “nunca representó ni representará una amenaza para la denunciante ni para sus cercanos” y que “los dichos ante medios de comunicación carentes de respaldo, no pueden ser tomadas en cuenta”.
“En segundo término, ¿de qué manera lógica pueden ponderarse riesgos procesales en contra de quien se mantuvo a derecho, pudiendo haber utilizado un mecanismo de elusión?", argumentó.
