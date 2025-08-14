El feroz cruce entre Julieta Prandi y Analía Franchín por una polémica pregunta sobre Contardi

Luego, continuó: “Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”, anunció, dando por terminada la charla.

En ese momento, Franchín intentó bajar el tono del cruce con una disculpa: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita”.

Pero Prandi no dio marcha atrás y reafirmó su posición: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.