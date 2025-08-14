El exmarido de Julieta Prandi pidió la prisión domiciliaria: los motivos que argumentó

Antes el abogado había expresado en un escrito que "no solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar".

julieta prandi descompensada

Sicilia también le explicó a la Cámara que la pareja de Contardi "está pasando por una fuerte depresión y no puede sostener a su hija, que es una recién nacida que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres".

"Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida", explicó el abogado, porque lo que pidió a los jueces que "en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes", para favorecer a la nena y su madre.

Pero, ¿qué hay de la seguridad de Julieta Prandi y sus dos hijos? Sicilia argumentó que "la tobillera electrónica tiene un sistema por el cual el Servicio Penitenciario le da aviso a la comisaria", en caso de que el empresario se moviera de su casa. "En segundo lugar (Contardi) estaría en un barrio cerrado y en tercer lugar, en el último tiempo no tuvo ningún tipo de contacto con la denunciante", aclaró el abogado.