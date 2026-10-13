El papa León XIV fue operado de un tumor maligno: qué dijo el Gobierno sobre los feriados por su visita

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina. Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.

feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado decretado únicamente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

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Adicionalmente, la normativa creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV" en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encargada de coordinar las áreas de infraestructura, protocolo y emergencias durante los eventos programados.