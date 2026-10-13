El papa León XIV fue operado de un tumor maligno: qué dijo el Gobierno sobre los feriados por su visita
Mientras se confirmó adenocarcinoma pulmonar tras la cirugía en el Policlínico Gemelli de Roma, crecen las dudas por la llegada del papa León XIV.
El Gobierno envió este martes "todo su sentimiento y acompañamiento" al papa León XIV luego de que se confirmara el éxito de su operación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se le extirpó un lóbulo pulmonar tras detectarse un tumor maligno. El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la continuidad de los preparativos para su visita.
Qué dijo el Gobierno sobre la visita y la modificación de la agenda
En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el portavoz oficial se refirió al impacto que podría tener el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar en los planes previstos por la Santa Sede.
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"En la conferencia, la información que teníamos era que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica", explicó Ravier ante los medios acreditados. Sin embargo, al ser consultado sobre si el cuadro clínico altera los planes institucionales, fue cauteloso: "Esto no sé si cambia algo. De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del papa".
Cómo quedó establecido el cronograma de feriados oficiales
A pesar de la incertidumbre lógica generada por el postoperatorio del pontífice, el esquema legal dispuesto para recibirlo continúa vigente a través del Decreto 1103/2026, el cual diagramó tres jornadas de descanso y movilización con diferentes alcances territoriales para garantizar los operativos de seguridad y logística:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.
- Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado decretado únicamente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
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Adicionalmente, la normativa creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV" en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encargada de coordinar las áreas de infraestructura, protocolo y emergencias durante los eventos programados.
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