General Rodríguez: funcionaria municipal manejaba borracha y quiso evitar el control de alcoholemia

Así lo consignó el medio LP Noticias que accedió a un video que se volvió viral rápidamente y en el que se ve el operativo policial montado sobre la Ruta 7 luego de que el Chevrolet Corsa blanco que conducía Szchur se cruzara de carril e impactara contra una camioneta Blazer.

Paola Szchur borracha

Tras el test de alcoholemia Szchur fue detenida.

En el video se puede oír además como la subsecretaria balbuceaba palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trataba de "arreglar" el caso.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se la escucha decir en el video.

A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite.

Juan Ortiz, dueño de la camioneta chocada, habló con LP Noticias y contó y contó que "con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".