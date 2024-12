Habló el hermano de Martín del Río, el parricida de Vicente López: "Me hubiera encantado creerle..."

“Estamos conformes con la condena, estamos conformes con el veredicto. La verdad que fue muy difícil todos estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto; esperando que en algún momento pida perdón, que cambie”, detalló.

En ese sentido, Diego sostuvo que “lo que vieron estos días fue más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando... Y ese era su modus operandi, y yo creo que eso fue lo que lo lleva a explotar”.

del rio condenado.jpg Martín del Río, condenado por doble parricidio.

Sobre el crimen en sí, indicó: “Siento que hubo un plan, no fue emoción violenta; siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué no dijo nada”, quizá porque “él no podía enfrentar a su padre”.

A su hermano solo fue a verlo a la cárcel una vez a la cárcel, donde Martín solo afirmaba ser inocente: “Me hubiera encantado creerle, pero no”, señaló, añadiendo que “hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que ‘me arrepiento’”.

La reacción del hermano del parricida de Vicente López al escuchar el veredicto

Al escuchar el veredicto del jurado popular, Diego del Río abrazó a su mujer y a uno de los amigos que lo acompañó en el juicio. Luego, se acercó a sus abogados y a los fiscales, a quienes los abrazó y les agradeció la tarea realizada.

Poco después, la juez María Coelho del el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, dictó la sentencia: prisión perpetua. Que, por cierto, será apelada, según adelantó en las últimas horas la abogada defensora Mónica Chirivín.