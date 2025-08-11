Habló una amiga de la familia de Diego Fernández: "El apellido Graf no nos sonaba por ningún lado"

Amiga de Diego

El sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima rompió el silencio

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda del barrio porteño de Coghlan, rompió el silencio y habló por primera vez.

Graf fue interceptado por la prensa este lunes, tras presentarse ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación del homicidio, para ponerse a disposición de la Justicia.

El sospechoso, que ahora tiene 58 años, se dirigió por sus propios medios a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, situada en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro. Se presentó en calidad de testigo, pese a no haber sido convocado.