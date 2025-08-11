Habló una amiga de la familia de Diego Fernández: "El apellido Graf no nos sonaba por ningún lado"
Mientras avanza la investigación por el misterioso hallazgo de los restos del joven presuntamente asesinado hace 41 años, una amiga de la familia habló con C5N.
En el marco de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda del barrio porteño de Coghlan, este lunes, una amiga de la familia habló con C5N para contar sus recuerdos sobre la víctima.
Silvina Pedro conocía a la víctima y a la familia. "Hice la primaria con Diego, después nos separamos pero vivíamos a una cuadra así que siempre nos cruzábamos. Mi pareja es amigo de Javier, el hermano", introdujo.
Sobre la familia Graf, la posible involucrada en el caso, la mujer sostuvo: "Nunca se supo nada. Se hablaba de tráfico de órganos, fuga de hogar... en ese momento no se tomaban las denuncias como ahora. La familia hizo de todo: pegaba panfletos en los árboles con la cara y la información de Diego".
"El apellido Graf no nos sonaba por ningún lado. Un compañero hizo la unión de que iban al mismo colegio y compartían la pasión por las motos. No había nada que recordáramos", sostuvo la allegada.
Silvina además contó que en las últimas horas habló con familiares de Diego. "Hoy me decían que se fue de casa y esperaban que vuelva a comer y no llegaba", relató. Contó que el chico era "risueño, amaba el deporte y siempre estaba con una sonrisa".
El sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima rompió el silencio
Norberto Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda del barrio porteño de Coghlan, rompió el silencio y habló por primera vez.
Graf fue interceptado por la prensa este lunes, tras presentarse ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación del homicidio, para ponerse a disposición de la Justicia.
El sospechoso, que ahora tiene 58 años, se dirigió por sus propios medios a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, situada en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro. Se presentó en calidad de testigo, pese a no haber sido convocado.
