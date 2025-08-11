Habló el albañil que halló los restos de Diego Fernández enterrados en Coghlan: "Escalofríos"
"Los huesos estaban casi pegados a la medianera”, dijo Cristian, uno de los trabajadores que encontraron los restos humanos enterrados "como a 60 centímetros" en la vivienda donde vivía el principal sospechoso del crimen, Norberto Cristian Graf.
Cristian, uno de los albañiles que encontró los huesos enterrados en una casa del barrio porteño de Coghlan, lindera a la que fuera vivienda de Gustavo Cerati, dio detalles del momento en el que descubrió los restos humanos.
“Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”, explicó el joven, señalando que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”. En ese sentido, dijo que “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento”.
“Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba”, señaló sobre los minutos posteriores al hallazgo. “La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la policía”, añadió.
Dijo que “la policía se sorprendió al igual que nosotros” al concurrir al lugar. Al ser consultado sobre la sensación que vivió en aquel momento, respondió: “Escalofríos… Nadie se espera encontrar una cosa así”.
Norberto Cristian Graf: principal sospechoso
Como se sabe, los restos humanos encontrados en la casa de Coghlan fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): pertenecen a Diego Fernández Lima, quien con 16 años había desaparecido el 26 de julio de 1984.
Aquel día, el adolescente había vuelto del colegio al mediodía, almorzó con su madre y luego le pidió plata para el colectivo. Dijo que iba a visitar a un amigo. Esa tarde fue la última vez que lo vieron con vida, en la esquina de Naón y Monroe, en el barrio de Belgrano, cerca de su casa.
El principal sospechoso del crimen es Norberto Cristian Graf, quien en el momento de la desaparición de Diego vivía junto a su familia en la casa donde fueron hallados los huesos. En las últimas horas se presentó voluntariamente ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación del homicidio, para ponerse a disposición de la Justicia.
Graf tiene ahora tiene 58 años, concurrió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, sita en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, en calidad de testigo, pese a no haber sido citado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario