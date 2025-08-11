El sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima rompió el silencio: qué dijo

"A mi papá“, fue la única respuesta que dio Graf. El hombre estaba acompañado por su pareja y por un tercer individuo, que luego se supo, es allegado al sospechoso.

Fue este hombre el que dio la cara minutos después: “Gracias por venir, permiso, me tengo que ir”. Según indicó, acompañó al sospechoso porque “se sentía mal” y alegó que tuvo problemas de presión, sin dar mas detalles.

Las hipótesis que había dado Cristian Graf

El sospechoso se hizo presente en el lugar el mimso día del hallazgo. “Cuando salimos a la vereda después del hallazgo, él se acercó y le contamos lo que pasó. Ahí nos dio tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado”, indicó Daniel Scarfo, licenciado en Seguridad e Higiene, quien supervisaba la obra.

“Estábamos en la puerta todos y empezó a hablar con nosotros, pero bien. Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”, recordó Scarfo.

En otra de sus teorías “comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800″.

“Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él”, sostuvo Scarfo en dipalogo con TN.

Hasta el momento, el fiscal López Perrando pudo reconstruir que Fernández Lima y Graf no eran amigos, pero sí habían sido compañeros hasta segundo año en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Bernabella Lima, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón.

Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo - por entonces un N.N. - había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Hace menos de una semana se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf y que el principal sospechosos seguía viviendo en el mismo lugar.