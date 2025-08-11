El tenso momento entre Mercedes Ninci y el sospechoso del crimen de Diego Fernández: "No puedo creerlo"

Embed - MERCEDES NINCI SE CONFIESA EN SHOCK PORQUE HABLÓ CON CRISTIAN GRAF EN LA FISCALÍA Y NO SE DIO CUENTA

Quién es Cristian Graf, principal sospechoso en la muerte de Diego Fernández

La pesquisa por la trágica desaparición y muerte de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado junto a una casa en la que vivió Gustavo Cerati en el barrio porteño de Coghlan, se concentra en Cristian Graf, de 56 años, a quien la Justicia apunta como principal sospechoso.

Graf y Fernández Lima fueron amigos de la infancia y compañeros durante toda su etapa escolar, incluyendo la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, donde Diego fue visto por última vez. Tras la desaparición del joven en 1984, no se supo nada de él hasta el reciente hallazgo de sus restos en la propiedad que pertenecía a la familia de Graf.

El vínculo que une a Graf con el caso es especialmente fuerte, ya que la vivienda donde se encontraron los huesos es la misma donde vivía el sospechoso junto a su madre y hermana.

Según informó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N, la madre de Cristian Graf aún reside en esa casa, mientras que él se habría mudado a otra vivienda cercana en el barrio de Coghlan, nunca dejando la zona.

Con esta información, la Justicia se prepara para nuevas medidas en la investigación, mientras la comunidad espera avances que puedan esclarecer los hechos que mantuvieron en silencio esta historia por más de cuatro décadas.