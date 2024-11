Horóscopo: estos son los signos que terminan en relaciones tóxicas

Los tres signos que terminan en relaciones tóxicas

Cáncer: Cáncer tiene fama de ser ultra emocional y, la verdad, es que no es raro verlo en relaciones un poco inestables. Es alguien que necesita apego y cercanía, pero cuando siente que no recibe la atención que espera, empieza a demandarla de maneras poco sanas. Su sensibilidad hace que reaccione intensamente ante cosas pequeñas, provocando tensión y malentendidos que desgastan la relación.

Escorpio: Es de los más apasionados y misteriosos, y la astrología le atribuye una intensidad emocional que puede volverse posesiva. Se compromete al máximo, pero eso implica también cierta tendencia a desconfiar y analizar cada detalle, ¡casi como si fuera un detective privado! Cuando algo no le cuadra, quiere saber todo. Eso puede llevar a que arme dramas por cosas pequeñas o imagine traiciones donde no las hay, creando una relación tensa y agotadora.

Leo: adora brillar y le encanta ser el centro de atención. A menudo espera que su pareja le dé reconocimiento constante, pero si esto no sucede, su lado dominante sale a relucir. Este signo suele ser demandante y un poco inflexible, lo que genera problemas cuando la relación no gira como él espera. Su orgullo le juega en contra y termina enredado en dinámicas competitivas y de control. Cuando Leo no se siente valorado, su lado tóxico aparece y la relación se vuelve una batalla constante.