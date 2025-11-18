Horror en Córdoba: su perro apareció con un hueso y sospechan que se trata de restos humanos

perro huesos Córdoba

Fuentes judiciales señalaron que todavía no se confirmó oficialmente que los restos sean humanos, aunque la presunción es que podrían corresponder a la pierna y el muslo de una mujer. Los peritos forenses que analizan las partes encontradas indicaron que el tatuaje encontrado en el fragmento es compatible con la forma de un mandala.

“Cuando me enteré de que eran restos humanos fue terrible. Nosotros todo el tiempo pensamos que se trataba de algún animal, pero cuando vimos el tatuaje fue terrible. El perro lo trajo y lo tenía ahí en el patio de mi casa”, añadió.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno del Distrito 2, quien ordenó una consigna policial en la vivienda y continuar con la investigación en la zona. En el lugar trabajaron varios efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR).

Giuliana aclaró que su casa se encuentra cerca de un canal que hace propicio el acumulamiento de residuos: “La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro toda esta parte en todo sentido”, completó la dueña del perro.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.