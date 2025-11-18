Horror en Córdoba: su perro apareció con un hueso y sospechan que se trata de restos humanos
La dueña de la mascota sostuvo que “se veía como un tatuaje” y dio aviso de inmediato a la Policía. Ocurrió en barrio General Urquiza.
El hallazgo de presuntos restos humanos generó conmoción y asombro entre los vecinos del barrio General Urquiza, en la ciudad de Córdoba. Todo se descubrió gracias a las travesuras de un perro, que apareció en la casa de su dueña con un hueso en la boca. “Se veía como un tatuaje”, reveló la dueña de la mascota.
El macabro hecho ocurrió el domingo pasado el mediodía cuando el perro de Giuliana decidió dar su habitual paseo por un basural cercano y regresó a la casa de su dueña con un hueso. En un principio, la mujer pensó que su mascota había traído nuevamente restos de animales, como había hecho en otras ocasiones. Vaya sorpresa se llevó cuando se acercó y notó que el tamaño y la apariencia no coincidían con los que habitualmente recogía el animal.
“Mi perro estaba a lo más bien echado en el patio, comiendo algo. Tiene la costumbre de traer pedazos de animales porque hay un basural acá cerca donde tiran de todo. Lo primero que pensamos es que era otra vez un bicho”, contó Giuliana en diálogo con El Doce. “Cuando salimos, se lo sacamos y vimos que era un pedazo grande, raro, porque nunca lo habíamos visto”, agregó.
La mujer decidió colocar el hueso en una bolsa, pero entonces comenzaron las sospechas. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: todavía estaba toda la carne y el hueso por dentro. Yo le duelo traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, explicó Giuliana.
La mujer contó que en un principio las autoridades no le brindaron mayores detalles sobre el hallazgo hasta que, cuando los efectivos policiales revisaron los restos con más detalles, observaron que "de un costado se notaba un tatuaje”.
Fuentes judiciales señalaron que todavía no se confirmó oficialmente que los restos sean humanos, aunque la presunción es que podrían corresponder a la pierna y el muslo de una mujer. Los peritos forenses que analizan las partes encontradas indicaron que el tatuaje encontrado en el fragmento es compatible con la forma de un mandala.
“Cuando me enteré de que eran restos humanos fue terrible. Nosotros todo el tiempo pensamos que se trataba de algún animal, pero cuando vimos el tatuaje fue terrible. El perro lo trajo y lo tenía ahí en el patio de mi casa”, añadió.
La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno del Distrito 2, quien ordenó una consigna policial en la vivienda y continuar con la investigación en la zona. En el lugar trabajaron varios efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR).
Giuliana aclaró que su casa se encuentra cerca de un canal que hace propicio el acumulamiento de residuos: “La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro toda esta parte en todo sentido”, completó la dueña del perro.
Hasta el momento, se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.
