Aguas Verdes: una persecución de película terminó con un auto volcado y un ladrón detenido
El delincuente, que había robado un Peugeot 208 a punta de pistola, perdió el control del vehículo durante la fuga y cayó a un canal de desagüe.
Un violento episodio en la localidad balnearia de Aguas Verdes terminó con una escena digna de una película de acción: un auto robado a mano armada, una persecución policial a toda velocidad y un vuelco dentro de un canal de desagüe. El protagonista del hecho fue Ariel David González, un joven de 29 años que, según fuentes policiales, había sustraído un Peugeot 208 a punta de pistola antes de emprender una huida desesperada por la Ruta 11.
Todo comenzó cuando la víctima denunció el robo del vehículo, lo que desencadenó de inmediato un operativo coordinado entre la Comisaría Primera de Santa Teresita y el Grupo Táctico de Operaciones (GTO). A partir de allí, los patrulleros iniciaron el seguimiento del auto, que se desplazaba a gran velocidad mientras el conductor buscaba todo tipo de maniobras para evitar ser interceptado.
Las cámaras de monitoreo y la comunicación constante entre las unidades permitieron acorralarlo, pero el desenlace llegó antes de que pudiera ser detenido en un control. Según informaron las autoridades, González perdió el control del Peugeot mientras intentaba realizar una maniobra brusca para eludir a los móviles policiales.
El vehículo se salió de la cinta asfáltica, se despistó y terminó volcando lateralmente, quedando parcialmente sumergido en un canal de desagüe ubicado junto a la ruta. Las imágenes del auto en el agua circularon rápidamente y generaron impacto por la violencia de la caída.
Los efectivos que participaban en el operativo actuaron con rapidez: descendieron hacia el zanjón, rescataron al joven del interior del vehículo volcado y lo detuvieron en el lugar. A pesar de la gravedad del accidente, González no sufrió heridas graves, por lo que fue trasladado directamente a dependencia policial. La Fiscalía Descentralizada N°1 de Mar del Tuyú, a cargo de Gustavo Mascioli, avaló la aprehensión y caratuló la causa como robo automotor.
El Peugeot 208 quedó secuestrado para realizar las pericias correspondientes, mientras los investigadores avanzan con nuevas diligencias para esclarecer todos los elementos de la causa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario