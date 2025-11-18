Aguas Verdes: una persecución de película terminó con un auto volcado y un ladrón detenido

Un violento episodio en la localidad balnearia de Aguas Verdes terminó con una escena digna de una película de acción: un auto robado a mano armada, una persecución policial a toda velocidad y un vuelco dentro de un canal de desagüe. El protagonista del hecho fue Ariel David González, un joven de 29 años que, según fuentes policiales, había sustraído un Peugeot 208 a punta de pistola antes de emprender una huida desesperada por la Ruta 11.