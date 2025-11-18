Uno de los "viudos negros" acusado de asaltar a un hombre en Palermo se entregó a la policía

viudo negro

Cuando los delincuentes notaron que la víctima había recobrado el conocimiento, lo ataron de pies y manos, lo golpearon, lo apuñalaron en el antebrazo y le causaron otras heridas en la pierna. Tras la agresión, los tres ladrones escaparon con $50.000 en efectivo y objetos personales y de valor.

Tanto el ingreso como la huida de los “viudos negros” quedó registrada en varios videos, lo que aportó datos clave para la investigación y la identificación de los involucrados. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 54, a cargo de Paula Verónica González, emitió una orden de captura y solicitó un allanamiento en el domicilio de Ruiz. El sospechoso quedó imputado por el delito de robo en poblado y en banda, bajo la modalidad viudo negro. Sus dos cómplices permanecen prófugos.

Viudos negros en Palermo: los detalles del caso

Alfredo, psicólogo de 38 años, denunció que fue víctima de tres "viudos negros". Cuando efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron a su departamento lo encontraron herido en el antebrazo izquierdo con un arma blanca, por lo que se coordinó su trasladado al Hospital Rivadavia por personal del SAME.

"El SAME y la policía llegó muy rápido, al igual que la policía científica que fue muy empática", señaló Alfredo en declaraciones televisivas aunque remarcó que la atención en el hospital no fue la esperada: "No me hicieron preguntas, test de psicología ni el PEP (profilaxis postexposición). Me llevaron al Hospital Rivadavia y, a pesar de la contusión, no me hicieron ni una tomografía. Nunca voy a saber ni con qué me drogaron".

La secuencia comenzó el viernes 7 de noviembre, cuando Alfredo recibió en su departamento a un hombre a quien ya había visto en otra oportunidad y con quien llevaba un tiempo chateado. "Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad. Chateamos por redes durante un mes y medio. Era una persona educada, amable, humilde y atento. Me generó confianza", recordó.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron cuando el invitado llegó al edificio, cerca de las 22.27 del viernes, y subió con Alfredo: "No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa. Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida", contó la víctima.

"Miramos tele, pestañee y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas", añadió.

Tras esto, recordó con detalles cómo fue la secuencia del ataque: "Reaccioné a abrir los ojos y me gritaron, entonces se puso violento y me dijo que era un trabajo. Me ataron los pies, me dijeron que me quedara quieto, me golpearon la cabeza y uno presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma", recordó el psicólogo, quien describió que "el que tenía el cuchillo estaba más agresivo".

"Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería que era mío, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir. Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama", relató.

"Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono el martes", lamentó el profesional.

El trío se retiró del edificio a las 03.48 de la madrugada del 8 de noviembre, intentando mantener sus caras en el anonimato tras robar los ahorros y objetos de valor de la víctima.