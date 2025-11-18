Un motociclista quedó con fractura expuesta en la General Paz tras chocar con un auto
El dramático accidente ocurrió a metros de avenida de los Constituyentes, sentido al Río de la Plata. Las imágenes del operativo.
Un joven resultó gravemente herido este martes por la mañana luego de que la moto en la que viajaba chocara contra un auto en la avenida General Paz. El accidente de tránsito, que ocurrió a metros de la avenida de los Constituyentes, sentido al Río de la Plata, provocó que se desplegara un importante operativo de los equipos de emergencia.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes, en la avenida General Paz a 500 metros de la subida a Constituyentes. En paralelo, apenas unos minutos después, otro choque entre un auto y una moto se desarrolló a la altura de la Avenida Doctor Ricardo Balbín, también sentido al Río de la Plata.
En el caso del primer accidente, el conductor de la moto, un joven de 20 años, resultó gravemente herido. Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el motociclista sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos y un trauma cerrado de tórax y abdomen, por lo que requirió de asistencia inmediata.
Con motivo del hecho y de la urgencia que requería la atención médica al motociclista herido, se dispuso su traslado de inmediato en un helicóptero sanitario.
Ante esta situación, las autoridades policiales y de tránsito procedieron a realizar un corte total sobre la traza principal de la avenida General Paz para permitir el rápido descenso del helicóptero del SAME.
Tal como se puede ver en las imágenes, el joven fue estabilizado en una camilla para luego ser llevado hasta el helicóptero del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Santojanni, situado en la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien por el momento se desconocen las causas y los detalles del accidente de tránsito, fotos y videos del operativo daban cuenta de la magnitud del choque. Producto del impacto, la moto de color rojo quedó tendida sobre el asfalto sobre la banquina.
Por su parte, efectivos de la Policía de la Ciudad colaboraron en el operativo y cerraron la zona al tránsito para facilitar el trabajo de los médicos. Se aguardaba la llegada de los peritos para que realizaran las tareas correspondientes con el fin de luego determinar las causas del dramático accidente.
Durante varios minutos, la circulación vehicular sobre la avenida General Paz sentido al Río de la Plata permaneció totalmente cortada mientras los equipos especializados realizaban las tareas correspondientes, lo que generó importantes demoras en el tránsito en plena mañana.
