Un motociclista quedó con fractura expuesta en la General Paz tras chocar con un auto

Tal como se puede ver en las imágenes, el joven fue estabilizado en una camilla para luego ser llevado hasta el helicóptero del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Santojanni, situado en la Ciudad de Buenos Aires.

accidente motociclista general paz

Si bien por el momento se desconocen las causas y los detalles del accidente de tránsito, fotos y videos del operativo daban cuenta de la magnitud del choque. Producto del impacto, la moto de color rojo quedó tendida sobre el asfalto sobre la banquina.

Por su parte, efectivos de la Policía de la Ciudad colaboraron en el operativo y cerraron la zona al tránsito para facilitar el trabajo de los médicos. Se aguardaba la llegada de los peritos para que realizaran las tareas correspondientes con el fin de luego determinar las causas del dramático accidente.

Durante varios minutos, la circulación vehicular sobre la avenida General Paz sentido al Río de la Plata permaneció totalmente cortada mientras los equipos especializados realizaban las tareas correspondientes, lo que generó importantes demoras en el tránsito en plena mañana.