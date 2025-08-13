Imágenes sensibles: motochorros asesinaron a una joven en un intento de robo en Laferrere

La oficial Emilce, por su parte, se encuentra internada y fuera de peligro, aunque bajo observación médica, según el parte policial que se conoció este jueves.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon sin lograr sustraer ningún objeto. La UFI 3 de La Matanza ha quedado a cargo de la causa, caratulada como homicidio.

El fiscal Medona ha dispuesto una serie de diligencias de rigor y ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se aboquen a la investigación para dar con los responsables de este violento crimen. Toda la trágica secuencia quedó registrada en un impactante video de cámaras de seguridad.