Influencer libertario que decía que "es de pobre ir al súper" fue filmado haciendo compras: "Me estás matando"
Al mejor estilo Nazareno Mottola en aquel sketch viral, el joven que suele mostrarse a puro lujo en las redes sociales, rogó por la eliminación del video que finalmente fue tendencia.
Una de las grandes novedades de la era digital es la masificación de los "Crypto Bro", los influencers que venden cursos para hacerse millonarios sin trabajar y que muestran sus supuestos lujos en las redes sociales. Y que en su mayoría se muestran afines al Gobierno libertario de Javier Milei.
Uno de estos influencers libertarios muy virales en los últimos meses es Tino Mossu, quien suele hacer contenido hablando sobre cosas que considera "de pobre" o "de villero", no sin generar controversias en las redes sociales.
El joven suele mostrarse en redes sociales manejando autos deportivos importados, viendo en Puerto Madero, haciendo compras en Miami o desde alguna paradisíaca playa del Caribe.
Lo cierto es que en las últimas horas, a Mossu lo filmaron haciendo una de las actividades que él mismo considera que son "de pobre": haciendo compras en un supermercado. "La gente pobre va al supermercado. No vas a ver a ningún pobre ir al supermercado", decía el libertario en una "entrevista".
"¿Vos sos Tino Mossu? ¿No decías que ir al supermercado es de pobre?", lo encaró un joven mientras Mossu hacía las compras, y no tardó en reaccionar como si fuera el sketch de Nazareno Mottola. "No me grabés. Me estás matando", respondió como resignado.
Luego, se justificó. "Yo ya no soy ese. Era un personaje. Ya no vivo en Puerto Madero, vendí los autos... por favor, borralo", dijo el influencer en el video que no tardó en volverse viral.
