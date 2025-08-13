Cambió el pronóstico de lluvias para Buenos Aires: cuándo se larga según los distintos informes meteorológicos

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

Según el SMN, se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 13 grados para el sábado; y de entre 11 y 16 para el domingo.

El organismo nacional ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones: el próximo martes, para cuando pronostica lluvias aisladas durante toda la jornada, junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 16.

smn (26) Pronóstico de lluvias para el martes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio Meteored también tiene probabilidades de lluvias para el martes, pero según el portal meteorológico, el mal clima se adelantaría para el sábado, para cuando rigen 30% de chances de "lluvia débil" para las 21 horas.

Este sitio especializado también mantiene pronósticos de lluvias para el mediodía y la medianoche del lunes; y para toda la jornada del martes, cuando sube el porcentaje de probabilidades.

meteored (4) Pronóstico de lluvias en Buenos Aires, según Meteored.