Cambió el pronóstico de lluvias para Buenos Aires: cuándo se larga según los distintos informes meteorológicos
En medio del frío, la llegada de las lluvias al AMBA parece inminente, pero el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored presentan diferentes pronósticos.
Mientras se acerca el regreso de las bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se afianza la fecha de regreso de las lluvias, aunque los pronósticos difieren entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el portal Meteored.
Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones del clima casi primaverales, el frío llegaría este jueves, con temperaturas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima, acompañado de cielo algo nublado en el día y despejado en la noche.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, desde la madrugada del miércoles se sentirá el ingreso de aire frío en el AMBA con fuertes vientos del sector sur que tendrán ráfagas asociadas del orden de 40 km/h.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 4 y 12 grados, pero con cielo despejado en el día, y parcialmente nublado en la noche.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Según el SMN, se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 13 grados para el sábado; y de entre 11 y 16 para el domingo.
El organismo nacional ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones: el próximo martes, para cuando pronostica lluvias aisladas durante toda la jornada, junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 16.
El sitio Meteored también tiene probabilidades de lluvias para el martes, pero según el portal meteorológico, el mal clima se adelantaría para el sábado, para cuando rigen 30% de chances de "lluvia débil" para las 21 horas.
Este sitio especializado también mantiene pronósticos de lluvias para el mediodía y la medianoche del lunes; y para toda la jornada del martes, cuando sube el porcentaje de probabilidades.
