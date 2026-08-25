Impactante choque en San Justo: un camión volcó y aplastó a un auto

Investigan cómo ocurrió el accidente

Por la ubicación final de los vehículos, se estima que el camión habría circulado en contramanoantes de producirse el choque.

El episodio ocurrió en la avenida Diego Armando Maradona, en el límite entre San Justo y La Tablada, y las autoridades trabajan en el lugar mientras continúan las tareas de emergencia.

El tránsito permanece interrumpido en el sector donde ocurrió el accidente debido al trabajo de los equipos de emergencia y las tareas necesarias para retirar los vehículos.

Quienes circulan en dirección hacia Morón pueden utilizar la colectora, por donde el tránsito continúa con normalidad mientras se desarrolla el operativo.

Choque entre un taxi y una moto en Mataderos

Un fuerte choque ocurrió este martes entre una moto y un taxi en el barrio porteño de Mataderos. El impacto expulsó al conductor de la moto quien quedo tendido en el asfalto.

El siniestro ocurrió en Timoteo Gordillo 2140, entre Tapalque y Rodo por causas que están siendo investigadas. Personal del SAME acudió al lugar para asistir al herido y lo trasladó a un hospital.

El tránsito permaneció interrumpido en el sector donde ocurrió el accidente debido al trabajo de los equipos de emergencia y las tareas necesarias para retirar los vehículos.