Impactante choque en San Justo: un camión volcó y aplastó a un auto
Bomberos trabajaron en la zona para liberar a las personas que quedaron dentro del vehículo y al chofer del camión.
Un violento accidente se registró esta mañana en San Justo, en el límite con La Tablada, cuando un camión que circulaba en contramano chocó contra un auto y terminó volcando sobre el vehículo.
El accidente ocurrió sobre la avenida Diego Armando Maradona al 4300, ex Camino de Cintura (Ruta 4), en sentido hacia Morón. Como consecuencia del impacto, el camión volcó y quedó sobre el otro vehículo. Ante esta situación, los integrantes de ambos vehículos quedaron atrapados y necesitaron asistencia para salir.
Bomberos de San Justo trabajaron en el lugar para liberar a las personas involucradas. También intervino personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
se informó, las personas afectadas sufrieron politraumatismos. El conductor del auto fue rescatado y traslado al Hospital Zonal. Pese a la violencia del choque, se encuentra fuera de peligro. Del resto de los involucrados no se brindaron mayores detalles.
Por la posición en la que quedaron los vehículos, se cree que el camión circulaba en contramano.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Por la ubicación final de los vehículos, se estima que el camión habría circulado en contramanoantes de producirse el choque.
El episodio ocurrió en la avenida Diego Armando Maradona, en el límite entre San Justo y La Tablada, y las autoridades trabajan en el lugar mientras continúan las tareas de emergencia.
El tránsito permanece interrumpido en el sector donde ocurrió el accidente debido al trabajo de los equipos de emergencia y las tareas necesarias para retirar los vehículos.
Quienes circulan en dirección hacia Morón pueden utilizar la colectora, por donde el tránsito continúa con normalidad mientras se desarrolla el operativo.
Choque entre un taxi y una moto en Mataderos
Un fuerte choque ocurrió este martes entre una moto y un taxi en el barrio porteño de Mataderos. El impacto expulsó al conductor de la moto quien quedo tendido en el asfalto.
El siniestro ocurrió en Timoteo Gordillo 2140, entre Tapalque y Rodo por causas que están siendo investigadas. Personal del SAME acudió al lugar para asistir al herido y lo trasladó a un hospital.
El tránsito permaneció interrumpido en el sector donde ocurrió el accidente debido al trabajo de los equipos de emergencia y las tareas necesarias para retirar los vehículos.
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