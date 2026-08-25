Imputaron a la mujer acusada de matar a su hijo de 6 años en Santa Fe

Mientras se realizan los estudios, R.A.M. permanecerá alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario. Su defensa había pedido que fuera trasladada a un hospital especializado, pero el planteo fue rechazado por el juez, quien resolvió que continuara detenida.

Si la Junta concluye que la mujer no podía comprender la criminalidad de lo ocurrido, la Justicia deberá evaluar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. En cambio, si los especialistas establecen que comprendía sus actos, la investigación continuará por la vía penal y podrán avanzar las medidas cautelares que correspondan.

Por el momento, R.A.M. es la única persona formalmente imputada y detenida por el caso. La investigación, sin embargo, permanece abierta. Entre las medidas pendientes se encuentran peritajes sobre teléfonos celulares y otras pruebas destinadas a reconstruir qué ocurrió antes y durante la muerte de Izan Aguirre.