Denunció abusos contra su hijo de 8 años en Santiago del Estero y terminó detenido

Sin embargo, antes de que esa instancia pudiera concretarse, el padre trasladó al menor desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires. El viaje modificó el escenario de la causa y generó una disputa entre las autoridades de ambas jurisdicciones. De acuerdo con la información que trascendió del expediente, los primeros estudios médicos realizados al chico habrían encontrado signos compatibles con un posible abuso.

El menor permanece internado en el Hospital Garrahan

Una vez instalado en la Ciudad de Buenos Aires, el niño fue ingresado al Hospital Garrahan, donde continúa bajo atención médica. Las evaluaciones realizadas por los profesionales apuntaron a determinar su estado y las posibles consecuencias físicas derivadas de los hechos denunciados.

La situación del menor se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente. Además de establecer qué sucedió, la Justicia deberá garantizar su protección y evitar cualquier situación que pueda afectar su recuperación o interferir con la investigación.

Mientras tanto, las acusaciones realizadas por el padre contra distintos funcionarios y efectivos forman parte de la denuncia, pero no implican por sí mismas que esas personas hayan cometido los hechos señalados. La investigación deberá establecer si existen elementos objetivos que permitan confirmar o descartar esas afirmaciones.

Por qué detuvieron al padre

El caso tomó un giro inesperado cuando el padre que había denunciado los presuntos abusos terminó detenido por orden de la Justicia de Santiago del Estero. La decisión estuvo relacionada con el traslado del menor a Buenos Aires.

Según la postura de las autoridades santiagueñas, el hombre habría sacado al niño de la provincia mientras existían actuaciones judiciales en curso y antes de que pudiera concretarse la Cámara Gesell que había sido prevista.

De esta manera, el expediente quedó atravesado por una situación particularmente compleja: el denunciante terminó privado de su libertad mientras el niño continúa bajo cuidado médico en otra jurisdicción.

Santiago del Estero y Buenos Aires, en disputa por la causa

El traslado abrió además un conflicto de competencia entre las autoridades judiciales de Santiago del Estero y Buenos Aires. Por un lado, los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio santiagueño y la investigación comenzó allí. Por otro, el menor actualmente se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibe atención médica.

Con la causa bajo secreto de sumario, todavía quedan numerosos interrogantes por resolver. La Justicia deberá establecer qué ocurrió con el niño, evaluar las pruebas médicas y testimoniales, determinar si las personas mencionadas por el padre tuvieron algún tipo de participación y definir qué tribunal tendrá a su cargo las principales medidas.