Denunció abusos contra su hijo de 8 años en Santiago del Estero y terminó detenido
El menor está internado en el Hospital Garrahan y la investigación quedó atravesada por una disputa de competencia entre Santiago del Estero y Buenos Aires.
Un caso de extrema gravedad derivó en una disputa judicial entre Santiago del Estero y Buenos Aires luego de que un hombre denunciara presuntos abusos contra su hijo de 8 años. El menor, oriundo de Las Termas de Río Hondo, fue trasladado por su padre a la Ciudad de Buenos Aires y permanece internado en el Hospital Garrahan, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió y qué jurisdicción debe continuar con la investigación.
La denuncia inicial fue presentada por el propio padre, quien aseguró que el niño habría sufrido múltiples abusos. En el marco de su relato, además, señaló la posible participación de integrantes de una supuesta organización y mencionó a funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas de seguridad como presuntos involucrados.
Se trata, de todos modos, de acusaciones que deberán ser investigadas y corroboradas judicialmente. Hasta el momento no existe una resolución que determine la responsabilidad de las personas señaladas por el hombre. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que buena parte de las medidas adoptadas y de la información incorporada al expediente todavía no fue difundida oficialmente.
La denuncia y las primeras medidas judiciales
Según lo informado sobre el expediente, el caso se inició después de que el padre afirmara que su hijo le había contado que había sido víctima de abusos. Dentro de la denuncia también aparecieron referencias a supuestos rituales y a personas que, de acuerdo con el relato del adulto, podrían haber participado de los hechos.
La investigación quedó inicialmente en manos de la Justicia santiagueña. Entre las medidas previstas se encontraba la realización de una Cámara Gesell, procedimiento utilizado para tomar declaración a niños y adolescentes en condiciones destinadas a evitar una exposición innecesaria y preservar su testimonio.
Sin embargo, antes de que esa instancia pudiera concretarse, el padre trasladó al menor desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires. El viaje modificó el escenario de la causa y generó una disputa entre las autoridades de ambas jurisdicciones. De acuerdo con la información que trascendió del expediente, los primeros estudios médicos realizados al chico habrían encontrado signos compatibles con un posible abuso.
El menor permanece internado en el Hospital Garrahan
Una vez instalado en la Ciudad de Buenos Aires, el niño fue ingresado al Hospital Garrahan, donde continúa bajo atención médica. Las evaluaciones realizadas por los profesionales apuntaron a determinar su estado y las posibles consecuencias físicas derivadas de los hechos denunciados.
La situación del menor se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente. Además de establecer qué sucedió, la Justicia deberá garantizar su protección y evitar cualquier situación que pueda afectar su recuperación o interferir con la investigación.
Mientras tanto, las acusaciones realizadas por el padre contra distintos funcionarios y efectivos forman parte de la denuncia, pero no implican por sí mismas que esas personas hayan cometido los hechos señalados. La investigación deberá establecer si existen elementos objetivos que permitan confirmar o descartar esas afirmaciones.
Por qué detuvieron al padre
El caso tomó un giro inesperado cuando el padre que había denunciado los presuntos abusos terminó detenido por orden de la Justicia de Santiago del Estero. La decisión estuvo relacionada con el traslado del menor a Buenos Aires.
Según la postura de las autoridades santiagueñas, el hombre habría sacado al niño de la provincia mientras existían actuaciones judiciales en curso y antes de que pudiera concretarse la Cámara Gesell que había sido prevista.
De esta manera, el expediente quedó atravesado por una situación particularmente compleja: el denunciante terminó privado de su libertad mientras el niño continúa bajo cuidado médico en otra jurisdicción.
Santiago del Estero y Buenos Aires, en disputa por la causa
El traslado abrió además un conflicto de competencia entre las autoridades judiciales de Santiago del Estero y Buenos Aires. Por un lado, los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio santiagueño y la investigación comenzó allí. Por otro, el menor actualmente se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibe atención médica.
Con la causa bajo secreto de sumario, todavía quedan numerosos interrogantes por resolver. La Justicia deberá establecer qué ocurrió con el niño, evaluar las pruebas médicas y testimoniales, determinar si las personas mencionadas por el padre tuvieron algún tipo de participación y definir qué tribunal tendrá a su cargo las principales medidas.
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