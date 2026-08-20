Qué reveló la estremecedora autopsia preliminar a Izán Aguirre, el nene hallado sin vida en Santa Fe
El niño de 6 años fue hallado sin vida en los brazos de su madre. La mujer se encuentra detenida y a disposición de la Justicia para el debido proceso.
La conmoción se apoderó de la localidad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, luego de que Izán Aguirre, un nene de 6 años, fuese hallado este miércoles sin vida en los brazos de su madre. Inmediatamente, las autoridades detuvieron a la joven de 22 años e iniciaron la correspondiente investigación.
El hecho se desencadenó tras una llamada al 911 que alertaba sobre una situación de violencia familiar en el domicilio. Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales constataron que el pequeño no presentaba signos vitales y era sostenido por su madre, identificada por sus iniciales R.M.
Fuentes de la investigación precisaron que la joven no registra antecedentes penales previos. Asimismo, las autoridades informaron que no existían intervenciones o alertas registradas en los servicios de niñez, locales o provinciales, vinculadas al grupo familiar.
Qué reveló la estremecedora autopsia a Izán Aguirre, el nene hallado sin vida en Santa Fe
De acuerdo a los primeros resultados de la necropsia realizada al niño, la causa de muerte fue asfixia. Debido al carácter preliminar del informe forense, los peritos aún no pudieron precisar el mecanismo exacto que provocó el sofocamiento del niño, lo que será determinante para la situación procesal de su madre.
Fuentes ligadas a la causa confirmaron que la Justicia está a la espera de análisis complementarios —entre los que se incluyen estudios anatomopatológicos y análisis bioquímicos— para aportar rigor científico a la investigación y reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.
Hallaron pelos en la mano de Izán Aguirre e investigan si se defendió de un ataque
Un nuevo dato podría resultar determinante sumó otro giro a la investigación por la muerte de Izan Aguirre. Durante una primera revisión del cuerpo, un médico encontró cabellos largos en una de las manos del menor. Ahora los investigadores intentarán determinar su origen y establecer si están relacionados con un posible forcejeo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario