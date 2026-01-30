Incautaron más de 600 dosis de cocaína en un maxikiosco de Constitución

constitucion Policía de la Ciudad incautó más de 600 dosis de cocaína en un maxikiosco

Los perros apuntaron a un entretecho donde encontraron la droga fraccionada y las piedras. También descubrieron un cuchillo con restos de cocaína en la hoja y una balanza de precisión.

Sobre el final de la inspección, los perros marcaron hacia un baño del pasillo, y los oficiales hallaron otra bolsa dentro de la mochila de descarga del inodoro, en cuyo interior había 166 dosis, con un peso de 50 gramos.

El total de lo incautado fueron 607 dosis, tres piedras sin fraccionar, por un total de 280 gramos.

La AGC clausuró el maxikiosco y el hospedaje, en tanto la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Gustavo Pellicori, ordenó la detención de las dos personas, y el secuestro de la droga, el dinero y de sus celulares.