Giro en el caso Ángel López: ahora la Justicia de Chubut dice que murió de neumonía

angel lopez comodoro rivadavia

En ese sentido, la causa podría encuadrarse como un abandono de persona seguido de muerte porque "el nene estuvo padeciendo ese cuadro durante varios días".

Pese a los avances médicos de la pericia, el entorno del nene que lo crió durante sus primeros años —encabezado por su padre Luis López y su “mamá de corazón” Lorena Andrade— rechaza rotundamente esta versión.

“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, expresó con dolor Andrade en declaraciones recientes. La familia sostiene que el nene presentaba signos claros de maltrato desde que fue revinculado con su madre biológica hace apenas unos meses por orden de la justicia de familia.

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia informó que el nene llegó en estado crítico, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Incluso, los médicos advirtieron sobre un “antecedente de traumatismo previo”.

Las dos caras de la investigación

Hasta el momento, la investigación se movía sobre dos ejes. Por un lado, la hipótesis del maltrato, basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un patrón de violencia sistemática.

Por otra parte, la falla estatal. La mira puesta en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias del entorno del niño y del propio Ángel, quien habría manifestado en varias ocasiones que no quería ir a esa casa.

Con el ingreso de la neumonía como causa de muerte en el expediente, la fiscalía deberá determinar si existe responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si efectivamente se trató de una muerte natural, lo que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.