Giro en el caso Ángel López: ahora la Justicia de Chubut dice que murió de neumonía
Por la muerte del nene de 4 años están detenidos con prisión preventiva la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González.
La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, de 4 años, en Comodoro Rivadavia, dio un giro inesperado en las últimas horas: nuevos estudios indicaron que la causa de su fallecimiento fue una severa neumonía que le provocó una falla cerebral por falta de oxígeno.
El cambio surgió después de que se conocieran los resultados de los estudios histopatológicos que faltaban incorporar al expediente. Este resultado contradice la hipótesis inicial de la fiscalía, que se basaba en un informe preliminar de autopsia donde se detallaba que el menor presentaba más de 20 lesiones internas en la cabeza.
Ahora la fiscalía analiza modificar la calificación legal de la causa. Explicaron que van a tener que "reevaluar la calificación pero que eso no significa que vayan a quedar libres de culpa y cargo”.
En ese sentido, la causa podría encuadrarse como un abandono de persona seguido de muerte porque "el nene estuvo padeciendo ese cuadro durante varios días".
Pese a los avances médicos de la pericia, el entorno del nene que lo crió durante sus primeros años —encabezado por su padre Luis López y su “mamá de corazón” Lorena Andrade— rechaza rotundamente esta versión.
“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, expresó con dolor Andrade en declaraciones recientes. La familia sostiene que el nene presentaba signos claros de maltrato desde que fue revinculado con su madre biológica hace apenas unos meses por orden de la justicia de familia.
La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia informó que el nene llegó en estado crítico, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Incluso, los médicos advirtieron sobre un “antecedente de traumatismo previo”.
Las dos caras de la investigación
Hasta el momento, la investigación se movía sobre dos ejes. Por un lado, la hipótesis del maltrato, basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un patrón de violencia sistemática.
Por otra parte, la falla estatal. La mira puesta en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias del entorno del niño y del propio Ángel, quien habría manifestado en varias ocasiones que no quería ir a esa casa.
Con el ingreso de la neumonía como causa de muerte en el expediente, la fiscalía deberá determinar si existe responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si efectivamente se trató de una muerte natural, lo que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.
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