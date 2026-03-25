Incendio y explosión de un depósito en Mariano Acosta: "Están volando garrafas"

Usuarios de redes sociales difundieron imágenes impactantes del siniestro, que generó una gran columna de humo y pánico entre los vecinos de la zona.

Desde la Municipalidad de Merlo informaron que se inmediato se activó un protocolo de emergencia. “La precaución es no acercarse. Se cortaron las calles y se siguió el protocolo para resguardar a la mayoría de los vecinos. Por el momento el perímetro está todo cercado. Los envases de las garrafas pueden salir disparados para cualquier lado y eso es peligroso”, indicó Cristian en diálogo con C5N.

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Hacia las 9 de la mañana el fuego se encontraba controlado: “Se está haciendo enfriamiento. También se controló en las casas linderas que habían sido afectadas”, indicó Sergio Ravelli, personal de Defensa Civil de Merlo.