Incendio y explosión de un depósito en Mariano Acosta: "Están volando garrafas"
Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el local para combatir las llamas. Hay al menos tres heridos.
Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, causando fuertes explosiones y una densa columna de humo. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y se evacuó a los vecinos por precaución.
Las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 6 de la mañana en un depósito ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Ante la magnitud de las detonaciones, desde la municipalidad indicaron que de inmediato se activó un protocolo para evacuar a los vecinos lo más rápido posible.
Orlando, un vecino de la zona, dio detalles sobre la dramática situación: “Los envases de garrafa estaban volando”.
Imágenes grabadas en el lugar mostraban la presencia de varios cilindros de gas, escombros y pedazos de chapas, al menos, hasta cuatro cuadras a la redonda. Según expresó Orlando, "nunca había pasado algo así" en la zona. "Fue algo tremendo, impresionante", describió.
Al menos ocho dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para combatir el incendio, con colaboración de personal de Defensa Civil de Merlo. La magnitud del fuego era tal, que las llamas comenzaron a avanzar rápidamente sobre las viviendas linderas.
Usuarios de redes sociales difundieron imágenes impactantes del siniestro, que generó una gran columna de humo y pánico entre los vecinos de la zona.
Desde la Municipalidad de Merlo informaron que se inmediato se activó un protocolo de emergencia. “La precaución es no acercarse. Se cortaron las calles y se siguió el protocolo para resguardar a la mayoría de los vecinos. Por el momento el perímetro está todo cercado. Los envases de las garrafas pueden salir disparados para cualquier lado y eso es peligroso”, indicó Cristian en diálogo con C5N.
Hacia las 9 de la mañana el fuego se encontraba controlado: “Se está haciendo enfriamiento. También se controló en las casas linderas que habían sido afectadas”, indicó Sergio Ravelli, personal de Defensa Civil de Merlo.
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