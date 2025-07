Intentó incendiar un almacén en Zárate y terminó prendiéndose fuego a sí mismo

En medio del pánico, el pirómano salió corriendo entre las llamas, dejando atrás una escena caótica. Según el testimonio del dueño del almacén, brindado a un medio local, fue un vecino quien lo alertó del incendio. Cuando llegó al lugar, los vecinos ya habían llamado a los Bomberos, que finalmente lograron apagar el fuego con ayuda de un comerciante que arrojó agua con un balde.

quemado zarate

Afortunadamente, las llamas no se propagaron a otros locales cercanos, pero los daños en el comercio afectado fueron significativos. “El video es claro, aunque no se le ve la cara porque llevaba capucha. No sé quién es ni por qué lo hizo, pero ahora tengo que reforzar el negocio y declarar ante la Fiscalía”, relató el comerciante, aún impactado por lo sucedido.

Por ahora, la identidad del agresor sigue siendo un misterio, aunque la Policía trabaja con las grabaciones como evidencia principal para identificarlo. Sospechan que podría haber sufrido quemaduras por la gravedad del fuego que lo alcanzó.

Las autoridades manejan distintas hipótesis: desde un intento de vandalismo hasta un ataque por motivos personales. En tanto, en el barrio hay temor por la posibilidad de nuevos ataques. Desde la Municipalidad y las fuerzas de seguridad locales se incrementaron los patrullajes preventivos en la zona comercial.