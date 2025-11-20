Investigan una posible trama de corrupción en la Fábrica Argentina de Aviones a raíz de dos denuncias

Ese contrato fue firmado por el presidente de FAdeA, Julio Manco, sin pasar por los miembros del Directorio de la empresa, que son el vicepresidente Emilio Magnaghi y el director, brigadier Francisco Leguiza.

acuerdo FAdeA Julio Manco (centro) , presidente de FAdeA

Como parte del trato se estipuló una "complementación de infraestructura" por la cual una de las compañías, Alta Aviación, arrendaría un hangar en la planta de FAdeA ubicada en Córdoba.

A tal efecto, poco después de la firma una auxiliar se presentó en las oficinas de Alta Aviación en calidad de secretaria de Pablo Salort para pedir el pago de un adelanto en efectivo que rondaba los U$S 30.000, cosa que le resultó irregular a la persona que la recibió.

fabrica de aviones

El pedido habría sido a título personal o al menos por fuera del protocolo establecido, lo que prendió las alarmas del personal de la gerencia de Ventas y de Compras de FAdeA, como Juan Ronco, que firmó una de las denuncias contra Salort.

Incluso habría salido a la luz un video del episodio ocurrido en la oficina de Alta Aviación, pero ese material audiovisual está resguardado para evitar su manipulación.

fabrica de aviones

Como primera medida, Salort presentó su renuncia y el Directorio de FAdeA se la aceptó. Luego queda en manos de la Gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance -y de la Oficina Anticorrupción- la elaboración de las investigaciones correspondientes.