Maltrato animal: rescatan más de 60 animales de un pet shop en Colegiales
El responsable del lugar fue notificado y deberá presentarse en la fiscalía. Todos los especímenes fueron trasladados a una ONG especializada.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ordenó la inspección de un pet shop que exhibía aves y mamíferos exóticos en su vidriera, una práctica prohibida por ley en Colegiales, barrio de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se inició tras la denuncia de un vecino y el fiscal Blas Matías Michienzi dispuso las medidas que derivaron en la inspección del local, ubicado en Av. Federico Lacroze al 3900, y el decomiso de todos los animales, que fueron trasladados a una ONG especializada.
En total se encontraron 26 canarios de distintas razas, 7 calafates o gorriones de Java, 4 diamantes de Gould, 7 diamantes mandarín, 9 manones, 4 cobayos y 10 hámsters rusos.
Los médicos veterinarios constataron que muchos ejemplares presentaban plumaje deslucido -signo de carencias nutricionales y ambientales- y estaban alojados en jaulas pequeñas que les impedían realizar conductas naturales como el vuelo.
La ley prohíbe la exhibición de animales en vidrieras busca evitar el estrés, la exposición solar directa, los golpes de calor y el contacto constante con los transeúntes. Durante la inspección también se detectó la venta de medicamentos sin rotulado farmacéutico ni trazabilidad, por lo que se dispuso su secuestro.
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y contó con la participación de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, médicos veterinarios de la Dirección General de Gestión Animal y personal del CIJ. El responsable del lugar fue notificado y deberá presentarse en la fiscalía.
