Maltrato animal: rescatan más de 60 animales de un pet shop en Colegiales

El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y contó con la participación de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, médicos veterinarios de la Dirección General de Gestión Animal y personal del CIJ. El responsable del lugar fue notificado y deberá presentarse en la fiscalía.

