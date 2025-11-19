Diego Spagnuolo presta hoy declaración indagatoria por la causa ANDIS

Para el fiscal Picardi, “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.

En un escrito presentado la semana pasada, la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró que los audios no eran reales y que sospechaban de inteligencia artificial.

Causa ANDIS: Miguel Ángel Calvete se negó a declarar tras los audios filtrados

miguel angel calvete 1

El empresario Miguel Ángel Calvete se negó a declarar el martes ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa que investiga supuestos manejos fraudulentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de uno de los señalados por la Justicia por su presunta participación en el entramado ilícito.

En las pruebas reunidas por el fiscal Franco Picardi, Calvete, quien se encuentra sindicado como lobista de droguerías e intermediario en el esquema ilegal, pidió por WhatsApp a un contacto "cinco palos" en efectivo para "el boludo del pelado". La principal sospecha de la Justicia apunta a que se refería a Spagnuolo.

En tanto, el viernes se dio a conocer un audio entre el empresario y una exempleada del organismo, que incriminarían a los involucrados en la charla telefónica y a otras personas, entre ellas el exdirector de la ANDIS.

En la llamada se escuchó al empresario algo nervioso, a lo que la empleada, de quien se desconoce el nombre, respondió: “Decime, ¿qué necesitás? Paré los pagos, sólo pagué dos cosas tuyas, personales. No se paga a nadie". La plática avanzó y hubo un acuerdo entre ellos: “Pedile un 25% o 30% de descuento y se le paga al contador cuando entre el pago. Tienen que entrar un montón de pagos”, pidió Calvete.

Sin embargo, la discusión se centró en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, aseguró la empleada. Al escuchar esto, el implicado respondió: “Dejame que lo llamo y te aviso".

En tanto, la relación entre Spagnuolo y Calvete fue confirmada ya que existen registros fotográficos que evidencian, al menos, una visita del extitular de la ANDIS al domicilio de Calvete, quien gestionaba las operaciones con distintos laboratorios.