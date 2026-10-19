Juicio por la muerte de Diego Maradona: comienzan los alegatos de Carlos Díaz y Agustina Cosachov

Se espera que Olmedo sostenga que la actuación de su defendido no tuvo incidencia en el fallecimiento de Maradona y que los peritajes no detectaron drogas de abuso ni alcohol durante la autopsia.

Carlos Díaz y Diego Maradona

Los pedidos de pena para Agustina Cosachov

Después de la exposición de Olmedo será el turno de Mischanchuk, quien defenderá el tratamiento farmacológico indicado por la psiquiatra durante la atención domiciliaria del exfutbolista.

Para Cosachov, el Ministerio Público Fiscal, Félix Linfante y Pablo Jurado solicitaron ocho años de prisión; mientras que Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, y Fernando Burlando pidieron 10 años. Por su parte, Mario Baudry reclamó una pena de 14 años de cárcel.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona

Los alegatos continuarán el miércoles con las exposiciones de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Edith Forlini, quien estaba a cargo de la coordinación de los cuidados domiciliarios por parte de Swiss Medical.

El jueves será el turno de los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni.

Hasta el momento, el médico clínico Pedro Di Spagna es el único absuelto en el proceso, aunque los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán formalizar esa decisión al momento de dictar la resolución correspondiente.