Juicio por la muerte de Diego Maradona: comienzan los alegatos de Carlos Díaz y Agustina Cosachov
Los abogados expondrán sus argumentos ante el tribunal de San Isidro, luego de que la Fiscalía y las querellas solicitaran distintas penas para ambos acusados.
El juicio por la muerte de Diego Maradona entra en una nueva etapa este martes con las exposiciones de los abogados del psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los profesionales acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista.
El primero en exponer será Diego Olmedo, abogado de Díaz, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro, seguido por Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov.
Qué penas pidieron para Carlos Díaz
En el caso del psicólogo, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari solicitaron cinco años de prisión por homicidio culposo, al considerar que tuvo responsabilidad en la muerte del exfutbolista.
Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, también pidió una pena de cinco años, mientras que Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, reclamó 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.
Por su parte, Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del exjugador, solicitaron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda. Esa postura generó malestar en Dalma y Gianinna.
Se espera que Olmedo sostenga que la actuación de su defendido no tuvo incidencia en el fallecimiento de Maradona y que los peritajes no detectaron drogas de abuso ni alcohol durante la autopsia.
Los pedidos de pena para Agustina Cosachov
Después de la exposición de Olmedo será el turno de Mischanchuk, quien defenderá el tratamiento farmacológico indicado por la psiquiatra durante la atención domiciliaria del exfutbolista.
Para Cosachov, el Ministerio Público Fiscal, Félix Linfante y Pablo Jurado solicitaron ocho años de prisión; mientras que Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, y Fernando Burlando pidieron 10 años. Por su parte, Mario Baudry reclamó una pena de 14 años de cárcel.
Cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona
Los alegatos continuarán el miércoles con las exposiciones de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Edith Forlini, quien estaba a cargo de la coordinación de los cuidados domiciliarios por parte de Swiss Medical.
El jueves será el turno de los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni.
Hasta el momento, el médico clínico Pedro Di Spagna es el único absuelto en el proceso, aunque los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán formalizar esa decisión al momento de dictar la resolución correspondiente.
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