Los números de Maradona en la Selección Argentina

Durante su carrera como jugador del seleccionado, Diego disputó 91 partidos y convirtió 34 goles. Su legado quedó marcado especialmente por el Mundial de México 1986, donde condujo al equipo hacia el título, y por la conquista de la Copa Artemio Franchi en 1993.

Luego también asumió como entrenador de Argentina. En ese ciclo consiguió 18 victorias y sufrió siete derrotas, aunque su etapa terminó tras la eliminación frente a Alemania por 4-0 en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.