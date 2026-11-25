Diego Maradona, eterno: el emotivo mensaje de la Selección Argentina a seis años de su muerte
La AFA publicó un mensaje especial y un video con imágenes de distintas etapas del Diez con la camiseta albiceleste.
A seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la Selección Argentina le rindió homenaje a través de sus redes sociales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo mensaje y un video que recorrió algunos de los momentos más importantes del astro con la camiseta nacional.
"Maradona, una huella que el tiempo no borra. A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", expresó la entidad en el comienzo de su publicación.
El escrito también hizo referencia a la trascendencia deportiva del Diez y a su papel en la conquista más importante de la historia de la Selección. "Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina", agregaron.
El homenaje concluyó con un mensaje especial en recuerdo de aquel 25 de noviembre de 2020: "A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte".
Además de las palabras, la publicación incluyó un video con imágenes de Maradona tanto durante su etapa como futbolista como en su experiencia al frente del seleccionado nacional. También aparecieron registros de la jornada que conmocionó al país entero cuando se conoció su fallecimiento.
Los números de Maradona en la Selección Argentina
Durante su carrera como jugador del seleccionado, Diego disputó 91 partidos y convirtió 34 goles. Su legado quedó marcado especialmente por el Mundial de México 1986, donde condujo al equipo hacia el título, y por la conquista de la Copa Artemio Franchi en 1993.
Luego también asumió como entrenador de Argentina. En ese ciclo consiguió 18 victorias y sufrió siete derrotas, aunque su etapa terminó tras la eliminación frente a Alemania por 4-0 en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario