La palabra del excustodio de Diego Maradona a menos de un mes de la sentencia: "Lo dejaron morir"
Walter Montero recordó la conversación que mantuvo con el exfutbolista antes de alejarse de su entorno. Además, cuestionó a Leopoldo Luque.
A seis años de la muerte de Diego Maradona, Walter Montero, quien fue su custodio personal durante más de 16 años, recordó la última charla que mantuvo con el Diez antes de alejarse de su entorno. En una entrevista con Puro Show (El Trece), el ex guardaespaldas contó que había intentado advertirle sobre las personas que lo rodeaban y lanzó una fuerte acusación sobre las circunstancias que atravesó el ídolo en sus últimos días.
La palabra del excustodio de Diego Maradona a menos de un mes de la sentencia: "Lo dejaron morir"
"En un momento es como que me corren y me corro también. Yo tuve una charla con Diego en la que le dije que quería cambiar toda la gente de vuelta. Digamos, el entorno, ese mal llamado entorno", relató Montero al reconstruir aquella conversación.
Según explicó, Maradona no estaba convencido de volver a modificar su círculo íntimo. "Me dijo: '¿Te parece cambiar todo de vuelta?'. 'Sí, a mí me parece', le dije. 'A mí no me estaría cerrando todo lo que estamos viviendo acá'", recordó el ex custodio, quien finalmente decidió tomar distancia porque no estaba de acuerdo con lo que sucedía alrededor del exfutbolista. Durante la entrevista, Montero también se refirió a Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendió a Maradona durante sus últimos meses. En ese sentido, cuestionó la supuesta amistad de larga data que el médico decía tener con el astro.
"Una vez lo escucho a Luque que decía que era amigo de Diego hacía cuatro años en su momento. Coincidía mucho con el tiempo que yo había estado. En mi vida lo vi a Luque", aseguró. El momento más contundente de su testimonio llegó cuando expresó su mirada sobre la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. "Creo que lo mataron, que lo dejaron morir, que lo abandonaron", sostuvo, conmovido por la pérdida de quien consideraba un amigo.
Además, lamentó no haber podido acompañar a Maradona durante la etapa final de su vida y manifestó que le hubiera gustado participar del proceso judicial para aportar su testimonio. "Me está faltando mi amigo, que me lo sacaron. Siempre lo digo: si hubiera estado ahí, no hubiese pasado. Eso lo tengo muy claro. Lo dejaron morir. Me hubiese encantado estar en ese juicio, que la familia me llame", concluyó.
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