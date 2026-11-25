Según explicó, Maradona no estaba convencido de volver a modificar su círculo íntimo. "Me dijo: '¿Te parece cambiar todo de vuelta?'. 'Sí, a mí me parece', le dije. 'A mí no me estaría cerrando todo lo que estamos viviendo acá'", recordó el ex custodio, quien finalmente decidió tomar distancia porque no estaba de acuerdo con lo que sucedía alrededor del exfutbolista. Durante la entrevista, Montero también se refirió a Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendió a Maradona durante sus últimos meses. En ese sentido, cuestionó la supuesta amistad de larga data que el médico decía tener con el astro.