La conmovedora carta que escribió Juanita, la nena que murió tras su viaje de egresados

En el texto también resaltaba su gusto por la lectura, en especial libros sobre política, y contaba su anhelo por estudiar las carreras de Economía y Arquitectura en la universidad tras egresarse del industrial.

“La mayor meta que me propongo es ser presidente de la Argentina. Voy a dedicar toda mi vida a esto. Si no lo cumplo habré desperdiciado toda mi vida. Este pensamiento me ayuda a no rendirme y seguir estudiando”, escribió entonces Juanita.

carta juanita La carta que escribió Juanita Sirimarco Díaz en su primer día de clases en la escuela industrial

El conmovedor texto fue compartido por Gabriela Petit, quien fue docente de Juanita en el curso de ingreso a la escuela industrial. “Hoy tengo en mis manos las últimas palabras que escribió el primer día de clases. Nunca imaginé que estas líneas serían un testimonio de sus sueños, sus objetivos y de todo lo que esperaba del futuro. Mi corazón está lleno de dolor y angustia por su partida. Juani fue una luz en el aula, y su ausencia deja un vacío imposible de llenar”, escribió la docente en su cuenta de Facebook, donde difundió la masiva.

“Esta noche, entre lágrimas, me encuentro sosteniendo en mis manos sus palabras, esas que compartió con tanto entusiasmo el primer día de clases, preparándose para ingresar a la secundaria. Juanita Milagros Sirimarco Díaz, tenía 13 años y tantos sueños por delante: ser presidente de la Nación, estudiar arquitectura, y nunca rendirse porque, como bien expresa ‘no quiero haber desperdiciado toda mi vida’. Leía libros de política, practicaba artes marciales y daba lo mejor en todo. Conocerla fue un regalo que siempre atesoraré”, agregó la profesora.

Por último, escribió: “Hoy me invade el dolor de saber que esos sueños quedaron sin cumplir, pero su luz, su energía y sus ganas de ser la mejor versión de sí misma seguirán viviendo en todos los que te conocimos. Descansa en paz, querida Juani”.