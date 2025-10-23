La decisión que tomó la Justicia con el hombre acusado por el ataque antisemita en Palermo
El juzgado también ordenó el uso de una tobillera electrónica para monitorear al hombre que le tiró un fierro a una influencer y a su bebé de ocho meses.
La Justicia federal resolvió este jueves otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Mariano Andrés Corera, el hombre denunciado por antisemitismo y violencia por una vecina de Palermo que fue atacada cuando se encontraba por la calle con su hijo de ocho meses.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones Roberto J. Boico y Martín Irurzun hicieron lugar al pedido de Corera porque el hombre no tiene antecedentes penales y no se verificaron indicios de voluntad de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Corera quedó detenido el 9 de octubre pasado tras ser denunciado por la influencer Michelle Schmukler, a quien le tiró un fierro en una cuadra de la calle Cabello, en Palermo, con el expreso mensaje de que la atacaba por ser judía.
Pero "al día siguiente en que se produjeron los hechos, se comunicó al personal policial y a la Fiscalía Contravencional entonces interviniente que se trasladaría al inmueble de la calle Franklin -propiedad de la familia y ajeno al sitio donde se produjeron los hechos; que desde entonces cumplió con los requerimientos de la justicia y permaneció en ese domicilio hasta su detención días después y que posee un núcleo familiar comprometido a su acompañamiento y al seguimiento de su tratamiento médico", detallaron los jueces en su fallo.
Teniendo en cuenta "la naturaleza de la acción reprochada y el razonable temor expresado por los querellantes", los jueces de la Sala II -inluido el tercer integrante, Eduardo Guillermo Farah- resolvieron "mantener la detención cautelar del imputado, modificando su lugar de cumplimiento por el domiciliario, que será ejecutado en la vivienda de la calle Franklin –se repite: ajeno al lugar donde se produjo el evento y residen los afectados-".
Se espera que Corera se mantenga alejado de Schmukler y su familia, y además será monitoreado no sólo con una tobillera electrónica sino también por personal policial que deberá reportar sobre sus movimientos, informó el diario Clarín.
El caso es tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal Carlos Stornelli le había pedido el procesamiento con prisión preventiva para Corera por las amenazas de muerte motivadas por odio religioso.
Mientras tanto, el abogado de Corera, Juan Martín Hermida, había un recurso de apelación contra la decisión de Ercolini de no excarcelarlo, lo que suscitó la respuesta de la Sala II, cuyo jueces le permitieron volver al domicilio familiar sobre la calle Franklin, aunque no por eso haya recuperado su libertad.
"Los argumentos fueron mantenidos en esta instancia y ampliados con constancias que acreditan el compromiso familiar asumido y la atención médica que venía recibiendo, en tanto que los querellantes Michelle Tamara Schmukler e Idan Shmuel Ben David Soifer –actuando con el patrocinio del Dr. Gabriel Leonardo Camiser-, peticionaron que se confirme la decisión del juez", dijeron Boico y Irurzun.
El juez Farah, en cambio, votó por confirmar el fallo inicial atento a la "calificación provisoria que la fiscalía y la querella han promovido respecto de los hechos (tomada por el juez al indagar al imputado), las características específicas de la acción endilgada y sus alegadas motivaciones y efectos".
Por todo eso, Farah estimó que "resulta ajustado a derecho mantener la detención cautelar ordenada, hasta tanto se pueda reevaluar la cuestión con el panorama más completo propio de la -inminente- decisión de mérito". De ese modo, la decisión tomada en las últimas horas fue por mayoría y de cumplimiento inmediato.
