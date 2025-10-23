La decisión que tomó la Justicia con el hombre acusado por el ataque antisemita en Palermo

Se espera que Corera se mantenga alejado de Schmukler y su familia, y además será monitoreado no sólo con una tobillera electrónica sino también por personal policial que deberá reportar sobre sus movimientos, informó el diario Clarín.

Ataque antisemita en Palermo

El caso es tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal Carlos Stornelli le había pedido el procesamiento con prisión preventiva para Corera por las amenazas de muerte motivadas por odio religioso.

Mientras tanto, el abogado de Corera, Juan Martín Hermida, había un recurso de apelación contra la decisión de Ercolini de no excarcelarlo, lo que suscitó la respuesta de la Sala II, cuyo jueces le permitieron volver al domicilio familiar sobre la calle Franklin, aunque no por eso haya recuperado su libertad.

"Los argumentos fueron mantenidos en esta instancia y ampliados con constancias que acreditan el compromiso familiar asumido y la atención médica que venía recibiendo, en tanto que los querellantes Michelle Tamara Schmukler e Idan Shmuel Ben David Soifer –actuando con el patrocinio del Dr. Gabriel Leonardo Camiser-, peticionaron que se confirme la decisión del juez", dijeron Boico y Irurzun.

El juez Farah, en cambio, votó por confirmar el fallo inicial atento a la "calificación provisoria que la fiscalía y la querella han promovido respecto de los hechos (tomada por el juez al indagar al imputado), las características específicas de la acción endilgada y sus alegadas motivaciones y efectos".

Por todo eso, Farah estimó que "resulta ajustado a derecho mantener la detención cautelar ordenada, hasta tanto se pueda reevaluar la cuestión con el panorama más completo propio de la -inminente- decisión de mérito". De ese modo, la decisión tomada en las últimas horas fue por mayoría y de cumplimiento inmediato.