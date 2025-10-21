Pidieron prisión preventiva contra el vecino antisemita de la influencer en Palermo
La fiscalía investiga al acusado por "homicidio agravado por odio religioso en grado de tentativa y promoción de la discriminación".
El fiscal Carlos Stornelli, que investiga por intento de homicidio a un vecino de Palermo que amenazó de muerte y agredió a la influencer Michelle Schmukler cuando se encontraba en la calle con su bebé de ocho meses, pidió esta semana que se le imponga la prisión preventiva al acusado.
Stornelli, que es titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, solicitó el procesamiento con prisión preventiva ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini.
El acusado, identificado como Carlos Andrés Corera, reconoció que agredió a Schmukler y a su bebé cuando se los cruzó en la cuadra de Cabello al 3900, y hasta le habría manifestado a la pareja de la influencer que "no había tenido puntería" al arrojarles un fierro, lo que confirmó que pretendía lastimarlos a propósito.
Contra el vecino de Palermo ya pesa una orden de restricción perimetral en un intento de mantener a salvo a Schmukler y su familia, y ya se le notificó de la causa en la que está acusado de los delitos de homicidio agravado por odio religioso en grado de tentativa y promoción de la discriminación.
La calificación se sustenta en el artículo 80, inciso 4° del Código Penal, que establece la pena de prisión perpetua para quien matare por "odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión", informó el sitio Fiscales. Para la tentativa -como en este caso-, la pena prevista es de 10 a 15 años de prisión.
La justicia también tendría en cuenta el artículo 2° de la Ley N°23.592 de Actos Discriminatorios, que agrava la escalada penal de cualquier delito cuando se comete por odio religioso, y el artículo 3°, que reprime con prisión de un mes a 3 años a quienes "por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".
Otro de los puntos que se valoró es un informe del Cuerpo Médico Forense, el cual concluyó que las facultades mentales de M.A.C. se encontraban "globalmente conservadas" y que no se advirtieron elementos que sugieran que "no haya podido comprender su conducta y/o dirigir sus acciones" al momento del hecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario