Pidieron prisión preventiva contra el vecino antisemita de la influencer en Palermo

antisemitismo en palermo

La justicia también tendría en cuenta el artículo 2° de la Ley N°23.592 de Actos Discriminatorios, que agrava la escalada penal de cualquier delito cuando se comete por odio religioso, y el artículo 3°, que reprime con prisión de un mes a 3 años a quienes "por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Otro de los puntos que se valoró es un informe del Cuerpo Médico Forense, el cual concluyó que las facultades mentales de M.A.C. se encontraban "globalmente conservadas" y que no se advirtieron elementos que sugieran que "no haya podido comprender su conducta y/o dirigir sus acciones" al momento del hecho.