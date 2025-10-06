Ataque antisemita en Palermo: la víctima busca agravar la denuncia contra su agresor

pareja ataque antisemita palermo

"Tengo que mirar por la mirilla para ver que no esté del otro lado de mi departamento. No tenemos la seguridad de si esta persona sigue acá. Estamos con custodia policial las 24 horas, pero si vuelve en 15 días, sería insólito", contó Michelle, que agradeció el apoyo de los vecinos.

Asimismo, recordó que ya había sufrido un episodio similar con el mismo hombre hace cinco años: "Al grito de 'judíos' me tiró un escupitajo. No hice la denuncia por miedo. Hoy veo que fue un error, porque este tipo tiene algo contra los judíos"

"Nadie se acercó a decirnos nada, eso también nos molestó. Lo vimos hoy y lo vimos con la escuela Humanos hace una semana. Después de que se viralizó lo que nos pasó, mucha gente me escribió poniéndome la bandera de Palestina. Buscan cualquier excusa para decirnos 'ahora sí te puedo pegar'", expresó.

Por último, dijo que recibió un mensaje del presidente Javier Milei: "Me dijo que estaba muy conmovido por lo sucedido y que trabaja para que se resuelva lo más pronto posible".