Ataque antisemita en Palermo: la víctima busca agravar la denuncia contra su agresor
Michelle Iman Schmukler, quien fue agredida junto a su bebé de ocho meses por un vecino, declaró ante la fiscalía y pidió que el hecho sea caratulado como tentativa de homicidio y no solo como un acto de discriminación.
La influencer Michelle Iman Schmukler y su pareja declararon ante la fiscalía por la agresión antisemita que sufrieron, y pidieron que se agrave la acusación contra el vecino que los atacó en su edificio del barrio porteño de Palermo.
Tras la agresión, la joven y su pareja radicaron la denuncia, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires intervino de inmediato. El domingo por la tarde, el agresor fue trasladado para una evaluación psiquiátrica, cuyos resultados aún no se difundieron oficialmente y fue trasladado a otro domicilio.
En tanto, este lunes, la causa pasó a manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Discriminación N°13, a cargo de la fiscal Natalia Paluch, pero los damnificados piden que el caso no quede solo en ese encuadre: "No es discriminación, porque si el fierro caía un metro a la izquierda estaríamos hablando de otra situación", explicaron.
"Ayer le hicieron los estudios y hoy nos vamos a enterar de toda la situación. Si es loco o no es loco, a nosotros nos da lo mismo. Si fue capaz de tirarle un fierro a una mamá con su bebé, claramente no puede convivir en sociedad", plantearon, sobre el agresor de 39 años.
Por su parte, el marido de Michelle dijo que el cambio de domicilio no es una solución: "Si mañana lo obligan a irse del edificio y se muda a otro barrio, le va a pasar a otro vecino y a otro hijo. Si tiene mejor puntería, se van a lamentar de no haber hecho algo más".
"Tengo que mirar por la mirilla para ver que no esté del otro lado de mi departamento. No tenemos la seguridad de si esta persona sigue acá. Estamos con custodia policial las 24 horas, pero si vuelve en 15 días, sería insólito", contó Michelle, que agradeció el apoyo de los vecinos.
Asimismo, recordó que ya había sufrido un episodio similar con el mismo hombre hace cinco años: "Al grito de 'judíos' me tiró un escupitajo. No hice la denuncia por miedo. Hoy veo que fue un error, porque este tipo tiene algo contra los judíos"
"Nadie se acercó a decirnos nada, eso también nos molestó. Lo vimos hoy y lo vimos con la escuela Humanos hace una semana. Después de que se viralizó lo que nos pasó, mucha gente me escribió poniéndome la bandera de Palestina. Buscan cualquier excusa para decirnos 'ahora sí te puedo pegar'", expresó.
Por último, dijo que recibió un mensaje del presidente Javier Milei: "Me dijo que estaba muy conmovido por lo sucedido y que trabaja para que se resuelva lo más pronto posible".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario