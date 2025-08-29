La indignación de un hombre con discapacidad con Javier Milei: "No tenés corazón"

Y siguió: "Un documento tan importante debería venir con un acuse de recibo. Esto fue hecho a propósito".

"Ganó 270 mil pesos con el bono, no me sirve para comer, con eso pago los remedios que nos sacó este gobierno. Tomo 12 pastillas por día y una sola me cuesta 270 mil pesos. No vimos con eso", aseguró.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Y contó que, a pesar de haber sufrido cinco infartos, tiene que hacer changas para poder vivir.

"No me puedo jubilar" dij o y disparó contra Milei: "no te podes meter con los viejos, con los pensionados, con los niños... no tenés corazón Milei, no tenés corazón. ¿Qué le podemos pedir a un tipo que no tiene familia? Solo una hermana, la del 3%, la única que tenés y tu perro invisible".

Y concluyó, lapidario: "te cagas en la gente. Fijate en la gente. Prometiste (ir contra) la casta. Y la casta son ustedes, la casta sos vos. Nosotros somos el último orejón del tarro. Somos lo último. No tenés corazón".