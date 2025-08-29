La indignación de un hombre con discapacidad con Javier Milei: "No tenés corazón"
A pesar de estar cada vez más acorralado por el escándalo de corrupción en la Andis, Javier Milei no duda en seguir adelante con su ajuste sobre los sectores más postergados.
Mientras sigue creciendo el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica de manera directa a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, el gobierno de Javier Milei apuesta a seguir descargando el peso del ajuste sobre los sectores más postergados de la sociedad.
Mientras el ahora ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, dejó al desnudo el aceitado esquema de retornos que cobraban de la Droguería Suizo Argentina, el gobierno libertario sigue ajustando a los discapacitados a quienes quita prestaciones y ayudas.
Una de las víctimas de este ajuste cargó con dureza contra Milei. En diálogo con C5N lo acusó de "no tener corazón".
"Cinco infartos tuve y no me llegó la carta (de Andis avisando que debía revalidar su Certificado Único de Discapacidad), a nadie le llegó", contó, razón por la cual la Andis le quitó la ayuda.
Y siguió: "Un documento tan importante debería venir con un acuse de recibo. Esto fue hecho a propósito".
"Ganó 270 mil pesos con el bono, no me sirve para comer, con eso pago los remedios que nos sacó este gobierno. Tomo 12 pastillas por día y una sola me cuesta 270 mil pesos. No vimos con eso", aseguró.
Y contó que, a pesar de haber sufrido cinco infartos, tiene que hacer changas para poder vivir.
"No me puedo jubilar" dij o y disparó contra Milei: "no te podes meter con los viejos, con los pensionados, con los niños... no tenés corazón Milei, no tenés corazón. ¿Qué le podemos pedir a un tipo que no tiene familia? Solo una hermana, la del 3%, la única que tenés y tu perro invisible".
Y concluyó, lapidario: "te cagas en la gente. Fijate en la gente. Prometiste (ir contra) la casta. Y la casta son ustedes, la casta sos vos. Nosotros somos el último orejón del tarro. Somos lo último. No tenés corazón".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario