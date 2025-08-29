Luis Caputo salió a desmentir rumores de internas con Javier Milei: "Espalda con espalda"

"Tendría que haber pedido permiso al Presidente, pero voy a mostrar mi chat con él. Lo voy a mostrar sólo para que, cuando algún periodista o algún kuka quiera instalar el rumor de vuelta, le contesten con esto”, dijo el ministro.

toto caputo Luis Caputo, ministro de Economía

Acto seguido, el ministro mostró su teléfono en el que se pudo leer con claridad el mensaje de Milei: “TE QUIERO TOTO...!!!”, “SOS LO MÁS DE LO MÁS...!!!”.

Caputo respondió: “Jaja, yo tb!! Espalda con espalda vamos!!”. La conversación tuvo lugar el miércoles 27 de agosto.

“Mensajes como este tengo cada dos o tres días. No puedo estar dos años y medio más con este cuento”, cerró.

Caputo negó además que la volatilidad financiera se deba a fallas de su gestión y explicó que la eliminación de las LEFI fue clave para evitar una crisis mayor. "Las LEFIs eran 16 billones de pesos de liquidez diaria. Todos los días, las tenía el mercado. Entonces, imaginen la situación actual, después de las leyes que intentaron pasar en el Congreso y la operación de los audios, con 16 billones de liquidez en el mercado", dijo.

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

A su criterio, sin la medida que tomó el Gobierno, el volumen de pesos disponibles hubiera trepado mucho más: "Probablemente la liquidez hubiera sido de 30 billones de pesos. Además, podríamos haber estado en el techo de la banda vendiendo dólares. Se hubiera dicho que no funcionó el plan, que Caputo se peleó con el Fondo y demás".

Cortocircuito con Javier Milei

"Yo no sé cómo Milei todavía no echó a Caputo", lanzó este lunes al mediodía Nancy Pazos, sin duda haciéndose eco de la información de colegas que durante el fin de semana dieron a entender que la relación entre el presidente Milei y Caputo.

"Caputo le está dando... lo está acusando de que el kilombo financiero que se está viniendo es culpa de Milei", aseguró la periodista en su programa por Radio 10.

nancy pazos milei caputo Nancy Pazos aseguró que Luis Caputo culpa a Javier Milei por la crisis económica

"El señor Diego Genoud escribe este fin de semana la única versión distinta de este tema. Qué dice Genoud: que los que pidieron retracción y subir las tasas para evitar que haya una corrida del dólar -que es lo que está pasando en este momento, y eso fue lo que hizo la recesión imposible que estamos tolerando en este momento-, fue el propio Fondo Monetario", aseguró la conductora.

Pazos explicó las modificaciones más recientes a las tasas de interés a "la técnica del Fondo Monetario", para países en el programa que está la Argentina, y aseguró que "eso dicen ellos: que cuando dieron la última plata dijeron 'hermano, no queremos que vuelvas a hacer la que hiciste antes'", en referencia al desempeño de Caputo como ministro de Economía de Mauricio Macri.

"Ahora: si esto lo dijo el Fondo Monetario y ellos están haciendo lo que dijo el Fondo Monetario, ¿por qué el señor Caputo está culpando a Milei? Porque Caputo lo está culpando a Milei en este kilombo... insisto, no sé cómo sigue siendo Ministro de Economía", insistió Pazos.

"En este kilombo Caputo está diciendo a los gritos que el responsable de la deblacle que se viene, financiera, es Javier Milei. Lo viene diciendo de a poco, se los advertí acá cuando vi la primera línea en un diario sobre que pasaba, lo gritó Bonelli el viernes y ya es vox populi. Hoy lo vuelve a decir La Nación", resumió la conductora.