José Luis Espert explicó su huida en moto en Lomas de Zamora: "En bolas como Adán"

“Cuando comienzan los hechos de violencia por parte del kirchnerismo, la custodia presidencial se pone a custodiar al Presidente; los demás estamos en un segundo plano. Y cuando quedo en segundo plano, quedo en bolas como Adán”, dijo el referente libertario.

En ese marco, aseveró que “se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme…”, y entonces huyó como pudo: en moto y sin casco, lo que se explica por la celeridad con la que tuvo que abandonar la escena que no nunca pasó de ser una escaramuza.

A la hora de mostrar públicamente su valor, José Luis parece no haber heredado nada de su abuelo, oriundo de Valencia, quien combatió en la Guerra Civil española en el bando de los republicanos. Él acabó siendo franquista y poco menos que un desertor a la hora del combate.