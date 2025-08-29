José Luis Espert explicó su huida en moto en Lomas de Zamora: "En bolas como Adán"
El diputado nacional y candidato libertario dijo que escapó de la escena porque “se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme…”
José Luis Espert, el mismo que vive amenazando con “bala” a quien se oponga al gobierno de Javier Milei, no exhibió mucho coraje ante un grupo de vecinos de Lomas de Zamora que produjeron incidentes durante un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en esa ciudad del conurbano bonaerense.
El mismo que, vaya donde vaya, exhibe un rictus de capomafia con el cual pretende infundir miedo a las audiencias desprevenidas, escapó raudamente de una situación adversa, cuando había volado alguna piedra y varios objetos no demasiado contundentes.
La escena generó cientos de memes en redes sociales con el diputado nacional y candidato libertario como protagonista; incluso sonrisas entre periodistas afines a la gestión libertaria, como Eduardo Feinman, que no dudó en calificar el hecho como lo que fue: una huida.
Sin embargo, para el propio Espert no se trató de eso, sino de… una huida para salvar el pellejo, según declaró.
“Cuando comienzan los hechos de violencia por parte del kirchnerismo, la custodia presidencial se pone a custodiar al Presidente; los demás estamos en un segundo plano. Y cuando quedo en segundo plano, quedo en bolas como Adán”, dijo el referente libertario.
En ese marco, aseveró que “se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme…”, y entonces huyó como pudo: en moto y sin casco, lo que se explica por la celeridad con la que tuvo que abandonar la escena que no nunca pasó de ser una escaramuza.
A la hora de mostrar públicamente su valor, José Luis parece no haber heredado nada de su abuelo, oriundo de Valencia, quien combatió en la Guerra Civil española en el bando de los republicanos. Él acabó siendo franquista y poco menos que un desertor a la hora del combate.
