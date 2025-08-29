Cambió el pronóstico de la Tormenta de Santa Rosa y hay malas noticias: múltiples alertas por lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió más alertas vinculadas a la Tormenta de Santa Rosa. Se esperan lluvias fuertes en el AMBA.
La Tormenta de Santa Rosa está a la vuelta de la esquina y varias provincias del país ya están bajo alerta amarilla por lluvias, con posible caída de granizo, y vientos fuertes según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la zona del AMBA también se espera la Tormenta de Santa Rosa pero las lluvias serían menos fuertes que en otras partes del país, aunque podrían darse algunos chaparrones fuertes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
La Tormenta de Santa Rosa
La famosa Tormenta de Santa Rosa tiene una fecha tradicional y una realidad meteorológica que la acompaña. Según la creencia popular, este fenómeno se produce alrededor del 30 de agosto, cinco días antes o cinco días después, coincidiendo con el día de Santa Rosa de Lima.
Desde el punto de vista meteorológico, no es una tormenta única, sino un período de alta inestabilidad climática que ocurre anualmente. Se debe al choque de las masas de aire frío del invierno con el aire cálido y húmedo que empieza a llegar con la primavera. Este encuentro genera el ambiente perfecto para tormentas intensas.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronósticos indican que las lluvias más fuertes y el temporal se esperan para las últimas horas de este viernes 29 de agosto y la madrugada del sábado 30.
Alerta amarilla por lluvias y granizo
El organismo oficial modificó las alertas y ahora son dos los días con advertencias por lluvias fuertes, con posible caída de granizo, con la coincidencia de la llegada de la Tormenta de Santa Rosa.
Este sábado 30 de agosto de 2025 están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y Catamarca.
En tanto, el domingo se bajan de la alerta Río Negro, Neuquén, La Pampa y Catamarca y se suman Santiago del Estero y Entre Ríos.
Se esperan lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el organismo oficial.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
¿Lluvias y granizo en el AMBA?
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.
El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.
A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado.
