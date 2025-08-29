Cambió el pronóstico de la Tormenta de Santa Rosa y hay malas noticias: múltiples alertas por lluvias fuertes

lluvia granizo ciclogenesis Lluvias y granizo en parte del país.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronósticos indican que las lluvias más fuertes y el temporal se esperan para las últimas horas de este viernes 29 de agosto y la madrugada del sábado 30.

Alerta amarilla por lluvias y granizo

El organismo oficial modificó las alertas y ahora son dos los días con advertencias por lluvias fuertes, con posible caída de granizo, con la coincidencia de la llegada de la Tormenta de Santa Rosa.

Este sábado 30 de agosto de 2025 están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y Catamarca.

mar del plata tormenta.jpg Lluvias, tormentas y vientos fuertes.

En tanto, el domingo se bajan de la alerta Río Negro, Neuquén, La Pampa y Catamarca y se suman Santiago del Estero y Entre Ríos.

Se esperan lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el organismo oficial.

Lluvia Se vienen las lluvias al AMBA. Freepik

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Lluvias y granizo en el AMBA?

A qué hora vuelve a llover - Pronóstico del tiempo - Lluvias - CABA - AMBA (4).jpg

El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.

El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.

lluvia lluvias clima Se esperan lluvias en el AMBA

A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado.