Creer o reventar: la vidente que dijo que va a renunciar Milei viene acertando en todos sus pronósticos

El primer viral de la vidente

vidente milei karina ¿Renuncia? El video de la vidente.

Un video de una vidente, que fue publicado antes que se dieran a conocer los audios Diego Spagnuolo, afirma que Javier Milei podría renunciar a su cargo de Presidente de la Nación por los problemas que tiene él y su hermana Karina en la Justicia.

El video se viralizó a partir del escándalo de los audios de Spagnuolo, donde afirma que existen presuntos retornos, con Karina Milei como principal involucrada, pero la "vidente" lo dijo el 11 de agosto pasado.

vidente milei karina

"Quiero decirles que hoy 11 de agosto de 2025 en mi videncia veo al presidente argentino renunciando. Si lo veo reunido con todos su pares políticos que lo presionan, también lo presiona el pueblo y hay algo que lo presiona más, que es los problemas que tiene con la Justicia y los problemas que tiene con la Justicia su hermana", sentenció.

Para cerrar, la vidente afirma que el lugar de Milei sería ocupado por un hombre, de otra pertenencia política y vinculada a Cristina Kirchner.

Quién es la vidente que anuncia la renuncia de Javier Milei

vidente rosa pascal La vidente que anuncia la renuncia de Milei.

Conocida en redes como Venus Psíquica, es una figura del mundo esotérico que ha construido una base de seguidores en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Se llama Rosa Pascal.

Su contenido se centra en la astrología, las lecturas de tarot y, de manera particular, en las predicciones sobre figuras políticas y eventos de interés mundial. Sus videos suelen ser directos y sin rodeos, lo que le ha ganado una audiencia que busca respuestas a futuro.

La vidente vive en Montevideo, Uruguay, y desde ahí lanza sus predicciones, que muchas veces van de la mano a consultas que le realiza la gente en general. En este caso, según contó "Venus Psíquica", recibió muchas preguntas sobre Javier y Karina Milei.