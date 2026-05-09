La Policía de la Ciudad cerró un búnker narco en la Villa 31: había cocaína, marihuana y pasta base
La Policía detuvo a un ciudadano peruano y uno chileno con antecedentes tras una persecución por los techos en Retiro. Secuestraron cocaína, marihuana y pasta base.
La Policía de la Ciudad cerró un búnker con drogas en la Villa 31 de Retiro y detuvo a dos extranjeros con antecedentes, un peruano de 58 años y un chileno de 31, en un procedimiento en el que secuestró dosis de cocaína, marihuana, pasta base y más de cuatro millones de pesos.
El operativo se inició cuando personal de la División Unidad Táctica Pacificación I recorría el barrio y observó a dos hombres realizando un pasamanos de drogas, momento en el que se les impartió la voz de alto.
Uno de los sospechosos emprendió la huida e ingresó a un domicilio de la calle Espadaña al 2000, iniciando una persecución por los techos de las viviendas vecinas que culminó con su detención en las inmediaciones del Destacamento N° 5, en la intersección de Machu Pichu y 11 de Mayo.
El detenido de nacionalidad peruana contaba con antecedentes por amenazas en 2018 y violencia de género en 2019, además de registrarse un reingreso al país por La Quiaca en 2024.
Secuestraron cocaína, marihuana, pasta base y más de cuatro millones de pesos.
En tanto, el segundo implicado, de nacionalidad chilena, fue arrestado dentro de la propiedad donde los efectivos observaron sobre una mesa gran cantidad de estupefacientes fraccionados, celulares, una balanza de precisión y dinero. Al corroborar los datos del ciudadano chileno, se detectó que tenía antecedentes en 2025 por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa.
Fuentes policiales informaron también a la Agencia Noticias Argentinas que en el interior de la vivienda, los agentes hallaron una pistola réplica calibre 45, 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína y 480 gramos de pasta base. Asimismo, se incautaron siete teléfonos celulares y la suma de 4.510.000 pesos en efectivo.
La Unidad Flagrancia Este, a cargo del Dr. De Mercurian, ordenó la detención de ambos sujetos y la custodia del búnker para dejarlo inoperativo.
Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció sobre el hecho en X: “Un peruano y un chileno pensaron que podían montar un búnker narco en la Villa 31. Se les terminó. Los detuvimos y ya pedimos su expulsión del país. Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder. Ley y orden”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario