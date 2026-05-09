La Policía de la Ciudad cerró un búnker narco en la Villa 31: había cocaína, marihuana y pasta base

Secuestraron cocaína, marihuana, pasta base y más de cuatro millones de pesos.

En tanto, el segundo implicado, de nacionalidad chilena, fue arrestado dentro de la propiedad donde los efectivos observaron sobre una mesa gran cantidad de estupefacientes fraccionados, celulares, una balanza de precisión y dinero. Al corroborar los datos del ciudadano chileno, se detectó que tenía antecedentes en 2025 por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa.

Fuentes policiales informaron también a la Agencia Noticias Argentinas que en el interior de la vivienda, los agentes hallaron una pistola réplica calibre 45, 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína y 480 gramos de pasta base. Asimismo, se incautaron siete teléfonos celulares y la suma de 4.510.000 pesos en efectivo.

La Unidad Flagrancia Este, a cargo del Dr. De Mercurian, ordenó la detención de ambos sujetos y la custodia del búnker para dejarlo inoperativo.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció sobre el hecho en X: “Un peruano y un chileno pensaron que podían montar un búnker narco en la Villa 31. Se les terminó. Los detuvimos y ya pedimos su expulsión del país. Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder. Ley y orden”.