Investigan la muerte de dos bebés prematuros en un hospital de El Calafate: denuncian mala praxis

De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, el Hospital SAMIC informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales, poniendo a disposición toda la documentación e información solicitada. Asimismo, expresaron “su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.

Comunicado hospital El comunicado emitido por el Hospital SAMIC de El Calafate.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las medidas investigativas que se llevaron a cabo, ya que la investigación continúa en curso, según la información publicada por La Opinión Austral. De la misma manera, se mantiene bajo reserva la identidad de las familias damnificadas.

A pesar de que deslizaron que la causa de la muerte de los bebés habría sido provocada por causas diferentes, desde Tiempo Sur indicaron que las familias comenzaron a tener sospechas y solicitaron que sean investigadas en profundidad.

La denuncia de una médica

A las presentaciones realizadas por las familias se sumó la denuncia de María Victoria Bianchi, una médica neonatóloga que trabajó durante abril en el Hospital SAMIC de El Calafate.

La profesional aseguró en un video publicado en sus redes sociales que decidió acudir a la Justicia luego de haber presenciado “dos eventos muy graves” dentro de la institución.

“En este último mes de abril sucedieron dos muertes de bebés en el lapso de diez días y sinceramente, como médica neonatóloga que estuvo en esas oportunidades, hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga”, expresó.

Bianchi explicó además que realizó la presentación “por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, y remarcó el impacto profesional y personal que le provocaron los hechos ocurridos en el hospital.

La denuncia fue radicada inicialmente en Córdoba, provincia donde reside la médica, y luego enviada a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.

En principio, la investigación estaría orientada a descartar si existieron fallas humanas en el cuidado y tratamiento de los bebés durante sus internaciones en el área de Neonatología. Además, habrían descartado la posibilidad de que hubieran sido provocadas por un virus intrahospitalario.