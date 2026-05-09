Investigan la muerte de dos bebés prematuros en un hospital de El Calafate: denuncian mala praxis
Los casos ocurrieron en menos de dos semanas. Además de las familias, una médica se sumó a las denuncias para que investiguen las muertes.
La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de dos bebés prematuros que ocurrieron durante abril en el servicio de neonatología del Hospital SAMIC de El Calafate.
Hasta el momento, existirían tres denuncias en dos expedientes diferentes, ambos en manos del juez penal Alberto Albarracín. Las dos primeras fueron radicadas por las madres de los bebés ante una Defensoría Oficial, que dio aviso a la Fiscalía de Instrucción local.
Según informó Ahora Calafate, actualmente hay cuatro presentaciones judiciales. Dos corresponden a los fallecimientos de los bebés, que murieron con pocos días de diferencia, y las otras apuntan a posibles casos de mala praxis vinculados al funcionamiento del área de neonatología.
Una de las hipótesis que comenzó a analizarse es la existencia de posibles conductas negligentes en la atención médica.
Entre los puntos mencionados en las denuncias aparecen supuestos errores en tratamientos, suministro incorrecto de medicación y falta de guardias activas, cuestiones que ahora deberán ser evaluadas mediante pericias y el análisis de historias clínicas y documentación médica.
De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, el Hospital SAMIC informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales, poniendo a disposición toda la documentación e información solicitada. Asimismo, expresaron “su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.
Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las medidas investigativas que se llevaron a cabo, ya que la investigación continúa en curso, según la información publicada por La Opinión Austral. De la misma manera, se mantiene bajo reserva la identidad de las familias damnificadas.
A pesar de que deslizaron que la causa de la muerte de los bebés habría sido provocada por causas diferentes, desde Tiempo Sur indicaron que las familias comenzaron a tener sospechas y solicitaron que sean investigadas en profundidad.
La denuncia de una médica
A las presentaciones realizadas por las familias se sumó la denuncia de María Victoria Bianchi, una médica neonatóloga que trabajó durante abril en el Hospital SAMIC de El Calafate.
La profesional aseguró en un video publicado en sus redes sociales que decidió acudir a la Justicia luego de haber presenciado “dos eventos muy graves” dentro de la institución.
“En este último mes de abril sucedieron dos muertes de bebés en el lapso de diez días y sinceramente, como médica neonatóloga que estuvo en esas oportunidades, hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga”, expresó.
Bianchi explicó además que realizó la presentación “por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, y remarcó el impacto profesional y personal que le provocaron los hechos ocurridos en el hospital.
La denuncia fue radicada inicialmente en Córdoba, provincia donde reside la médica, y luego enviada a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.
En principio, la investigación estaría orientada a descartar si existieron fallas humanas en el cuidado y tratamiento de los bebés durante sus internaciones en el área de Neonatología. Además, habrían descartado la posibilidad de que hubieran sido provocadas por un virus intrahospitalario.
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