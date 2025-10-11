La VTV cambia de monto y afecta a miles de conductores.

A este incremento se suma otro problema: las fallas detectadas durante la revisión, principalmente en el tren delantero. Suspensión, amortiguadores y bujes encabezan la lista de reparaciones más frecuentes, y los talleres locales estiman que los arreglos pueden superar los $300.000 en los casos más graves.

La situación genera preocupación entre los automovilistas que necesitan la acreditación vigente antes de las fiestas o para viajar durante el verano. Debido a esto, la recomendación de los especialistas es programar la cita con tiempo y prever un margen económico para eventuales reparaciones.