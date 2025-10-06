La herramienta para sacar turno de VTV de forma rápida y sencilla
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El Ministerio de Transporte bonaerense presentó una nueva herramienta digital que concentra todas las gestiones en un mismo lugar y garantiza un acceso más seguro y transparente para quienes deben cumplir con la VTV.
Cuáles son las funciones renovadas
Los dueños de vehículos no solo podrán sacar turnos para la verificación, sino que también podrán revisar su historial de controles y consultar las fechas de vencimiento para realizar el trámite.
Por otro lado, la web incorporó un nuevo sistema de atención virtual que ayudará a agilizar los trámites de la VTV sin necesidad de ir a las oficinas presenciales. Asimismo, también se agregó un mapa interactivo en el que se podrán observar todas las plantas en donde se realiza el control, lo que permitirá elegir la más cercana.
Cómo sacar turno para la VTV
Los conductores deberán sacar un turno de forma digital para poder gestionar la VTV. Para ello, deberán seguir una serie de pasos:
- Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar con los datos correspondientes para iniciar sesión en la página. En caso de ser la primera vez que se ingresa, se deberá registrar.
- Dirigirse a la sección “Mis Vehículos” y seleccionar la opción “Solicitar turno”.
- Elegir la zona para realizar el trámite, la planta de VTV más conveniente, fecha y horario para el turno.
- Confirmar el turno y descargar el comprobante.
