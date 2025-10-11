Comunicado de la Embajada de China en Argentina tras el acuerdo con EE.UU.: "Patio trasero"

Para la legación china, "Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie" y que "no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países".

China mantiene un swap con el Banco Central que asciende a unos US$18.000 millones, además de inversiones en distintas provincias argentinas.

embajada china argentina3

“Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”, aseguraron además desde la embajada.

“Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”, enfatizaron también desde la representación china a nivel local, en uno de los tramos más fuertes de este comunicado que llega, incluso, horas después de que Trump impusiera unarancel de 100% a productos chinos que ingresen a Estados Unidos, en medio de la guerra comercial.

Además, el portavoz de la embajada planteó que tanto Bessent como Estados Unidos deben “entender que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, y remarcó: “También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”.

“Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”, concluyó el comunicado de la embajada China en Argentina.