Alerta por tormentas con granizo genera preocupación este sábado en Buenos Aires: el informe del SMN
El organismo lanzó avisos para la continuidad del fin de semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima se mantiene en buena parte del país para la continuidad del fin de semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este sábado sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, casi toda la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA.
Por un lado, sigue este sábado 11 de octubre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: todo Tierra del Fuego y zonas de las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
