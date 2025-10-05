La nueva pagina de la VTV que hace más fácil y rápido el trámite.

El Ministerio de Transporte informó que en los últimos meses detectó y denunció más de 220 páginas falsas que ofrecían turnos ilegales a través de redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace. Con la nueva web, los usuarios cuentan con una herramienta oficial para denunciar páginas fraudulentas de manera anónima y hacer un seguimiento de sus reclamos.

La iniciativa busca tener todo en un solo lugar, con acceso desde cualquier dispositivo y así reducir riesgos.