La nueva pagina de la VTV que hace más fácil y rápido el trámite.

Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El Ministerio de Transporte bonaerense presentó una nueva herramienta digital que concentra todas las gestiones en un mismo lugar y garantiza un acceso más seguro y transparente para quienes deben cumplir con la VTV.
El nuevo portal para la VTV en PBA
La página oficial fue rediseñada con el objetivo de agilizar los trámites y evitar estafas. Una de las principales mejoras es la posibilidad de crear un perfil único, desde donde cada conductor puede pedir turnos en línea, revisar su historial de verificaciones y chequear la fecha de vencimiento de su oblea.
Además, la plataforma suma un sistema de atención digital en tiempo real. A través de este canal, los usuarios reciben respuestas inmediatas a sus consultas sin necesidad de trasladarse ni esperar en las plantas de verificación. Otra novedad es el mapa interactivo con todas las plantas habilitadas en la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Transporte informó que en los últimos meses detectó y denunció más de 220 páginas falsas que ofrecían turnos ilegales a través de redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace. Con la nueva web, los usuarios cuentan con una herramienta oficial para denunciar páginas fraudulentas de manera anónima y hacer un seguimiento de sus reclamos.
La iniciativa busca tener todo en un solo lugar, con acceso desde cualquier dispositivo y así reducir riesgos.
