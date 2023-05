Lluvias en Ciudad y Gran Buenos Aires: cómo estarán los próximos días

Qué pasará con las lluvias en el AMBA

Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los próximos días en Ciudad y Gran Buenos Aires no se esperan lluvias.

Al menos por una semana, en toda la zona del AMBA no hay tormentas ni chaparrones previstos, aunque se sabe que esto puede llegar a cambiar.

Pero no solo es que no se esperan lluvias, si no que en los próximos días las temperaturas serán agradables, con máximas casi siempre alrededor de los 20 grados y con presencia de sol.