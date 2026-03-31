Un video viral desató la pregunta más curiosa: por qué los argentinos casi no usan paraguas
Una profesora extranjera registró una escena cotidiana en Buenos Aires y generó un debate masivo en redes sociales con respuestas tan ingeniosas como insólitas.
Una simple observación en plena lluvia terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del fin de semana en redes sociales. Una profesora de inglés que vive en la Ciudad de Buenos Aires publicó un video que rápidamente se viralizó y dejó una pregunta flotando que despertó todo tipo de teorías: por qué los argentinos no suelen usar paraguas incluso cuando el clima lo amerita.
El registro, compartido desde la cuenta @spanishteacher.ba, muestra escenas habituales para cualquier porteño pero llamativas para quienes vienen de otros países. En las imágenes se ve a personas caminando bajo la lluvia con total naturalidad, paseando perros, conversando o simplemente continuando su rutina sin preocuparse demasiado por mojarse. Mientras algunos pocos buscan refugio momentáneo bajo techos o marquesinas, la mayoría sigue su camino sin paraguas ni capucha.
“Está lloviendo… y nadie usa paraguas. Bienvenido/a a Argentina ¿Por qué crees que sucede esto?”, escribió la autora del video, abriendo un debate que no tardó en multiplicarse. La publicación se llenó de comentarios con explicaciones que mezclaron humor, costumbre y hasta una cuota de identidad cultural.
Entre las respuestas más llamativas, un usuario ironizó: "Es debido a un secreto que compartimos sólo los argentinos y que se transmite de generación en generación. Si no sos argentino no deberías saberlo". Otros optaron por argumentos más prácticos, como quienes aseguraron que prefieren mojarse antes que lidiar con un paraguas que se da vuelta por el viento, una situación bastante común en días de tormenta.
También aparecieron explicaciones más cotidianas: “Porque me cansé de olvidármelos en lugares”, escribió otra persona, en un comentario que fue rápidamente respaldado por varios usuarios que reconocieron haber pasado por la misma experiencia. A esto se sumaron quienes minimizaron la situación con frases como “¡Es agua, no es ácido!”, reflejando una actitud relajada frente a la lluvia.
El fenómeno no tardó en expandirse más allá de Instagram y llegó a otras plataformas como TikTok y X, donde el debate continuó creciendo. Lo que comenzó como una simple observación terminó convirtiéndose en una postal cultural que despertó identificación entre argentinos y sorpresa en usuarios de otras partes del mundo.
Más allá de las explicaciones, el video dejó en evidencia una particularidad que, aunque cotidiana para muchos, no deja de llamar la atención cuando se la mira desde afuera. Entre costumbre, practicidad y humor, la relación de los argentinos con la lluvia volvió a ponerse en el centro de la escena digital.
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