Un video viral desató la pregunta más curiosa: por qué los argentinos casi no usan paraguas

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El fenómeno no tardó en expandirse más allá de Instagram y llegó a otras plataformas como TikTok y X, donde el debate continuó creciendo. Lo que comenzó como una simple observación terminó convirtiéndose en una postal cultural que despertó identificación entre argentinos y sorpresa en usuarios de otras partes del mundo.

Más allá de las explicaciones, el video dejó en evidencia una particularidad que, aunque cotidiana para muchos, no deja de llamar la atención cuando se la mira desde afuera. Entre costumbre, practicidad y humor, la relación de los argentinos con la lluvia volvió a ponerse en el centro de la escena digital.